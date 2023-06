Com atuação milagrosa de Rafael Cabral, Cruzeiro bate São Paulo no Independência

Na noite deste sábado (24), Cruzeiro e São Paulo se enfrentaram, na Arena Independência, casa do América-MG, pela 12ª rodada do Brasileirão 2023. Com gol contra de Rafinha no início de jogo e grandes defesas do goleiro Rafael Cabral, a equipe da casa venceu por 1 a 0 e subiu duas posições na tabela do Brasileirão.

Cruzeiro e São Paulo não se enfrentavam desde outubro de 2019, quando os mineiros venceram por 1 a 0, com gol de Thiago Neves. Na Arena Indepêndencia, as equipes não duelavam desde 2012. Na ocasião, o Tricolor Paulista saiu vencedor por 3 a 2, com gols de Jadson, Lucas e Luís Fabiano.

Rafinha marca gol contra no primeiro tempo:

Foto: Reprodução/Gilson Lobo/AGIF

Embalado pelo apoio de seu torcedor, o Cruzeiro começou a partida de forma avassaladora. Logo aos três minutos de jogo, William recebeu de Bruno Rodrigues e cruzou com muito perigo na pequena área. Rafinha, tentando afastar, mandou para as próprias redes e abriu o placar para os donos da casa. Quatro minutos depois, Wesley recebeu de Vital e saiu em frente ao goleiro Rafael, mas finalizou para fora, fazendo com que o torcedor cruzeirense cantasse cada vez mais alto.

Após marcar, o Cabuloso ficou armado em busca do contra-ataque. Bruno Rodrigues, duas vezes, e Gilberto tiveram chances pelo lado mineiro. O Tricolor Paulista chegou com Arboleda, de cabeça, e Welington Rato, em cobrança de falta.

Com o passar do tempo, o confronto foi ficando cada vez mais equilibrado e, aos 35 minutos, os visitantes desperdiçaram a sua grande chance até o momento. Alisson, na entrada da área, acionou Calleri, que, de cabeça, parou em boa defesa de Rafael Cabral. No rebote, Rodrigo Nestor teve liberdade na pequena área para empatar, mas, com o gol aberto, chutou mascado, dando tempo para o goleiro cruzeirense se recuperar e fazer nova intervenção.

Na sequência, Pablo Maia recebeu com liberdade e finalizou forte. A bola desviou no volante Machado e Rafael Cabral defendeu de forma segura. Um minuto depois, foi a vez de Rato exigir grande defesa do camisa um da Raposa.

Rafael Cabral tem atuação milagrosa:

Foto: Divulgação/São Paulo FC

A segunda etapa começou da mesma maneira como o primeiro tempo foi finalizado: com muita pressão são-paulina. Aos cinco minutos, Calleri recebeu nas costas de Reynaldo e finalizou cruzado, obrigando Rafael a atuar novamente. Logo em seguida, Caio Paulista recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave.

Calleri fez boa movimentação e cabeceou com força, mas novamente parou nas mãos milagrosas do arqueiro celeste. O Cruzeiro tentou reagir com o lateral-esquerdo Marlon, mas o camisa três da equipe mineira finalizou para fora do estádio.

Com 19 minutos no relógio, Rato teve nova oportunidade. O camisa 27 recebeu na entrada da área e bateu para mais uma ótima defesa de Rafael Cabral.

Conforme o tempo passava, o Cruzeiro ia conseguindo se segurar da pressão paulista. Dorival Júnior promoveu algumas substituições para deixar a equipe mais ofensiva e ir em busca do empate. Luciano, Juan, David, Rodriguinho e Marcos Paulo entraram com o decorrer da partida, mas não surtiram o efeito desejado.

Já nos acréscimos, Marcos Paulo limpou a marcação azul e finalizou para defsa segura (mais uma) de Cabral, fechando a vitória celeste por 1 a 0 na Arena Independência.

Vaias para o goleiro do Tricolor:

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Mineiro de Coronel Fabriciano, o goleiro Rafael foi o jogador mais vaiado na Arena Independência por parte dos cruzeirenses. O jogador, revelado pelo Cruzeiro, trocou a Raposa pelo rival, Atlético-MG, antes de chegar ao clube do Morumbi.

A torcida Tricolor abafou os xingamentos gritando o nome do camisa 23 da equipe paulista, titular em todas as 34 partidas do São Paulo no ano.

Rafael, que recentemente votou contra o processo de recuperação judicial da Raposa, defendeu as cores do Cabuloso por dez temporadas e conquistou dez taças, sendo duas Copas do Brasil, dois títulos do Campeonato Brasileiro e seis Campeonatos Mineiros. Esta foi a primeira partida do atleta em solo mineiro após deixar o Galo no final do ano passado. Outros nomes que passaram pelo clube, como o técnico Rogério Ceni e o lateral-direito Mayke também votaram contra o plano.

Situação na tabela:

Com a vitória, o Cruzeiro saltou para a 10ª colocação, com 17 pontos. O São Paulo, por sua vez, caiu para o 9° lugar, com 18 pontos conquistados. Ambas as equipes tem 12 jogos na competição.

Próximos compromissos:

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Sem competições internacionais para disputar na temporada, o Cruzeiro volta a campo no próximo sábado (01), às 21h, no Estádio Beira Rio, contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Já o Tricolor, retorna as atividades nesta terça-feira (27), quando encara o Tigre, da Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Morumbi. Pelo Brasileirão, o São Paulo recebe, em sua casa, a equipe do Fluminense, também no sábado (01), às 16h.