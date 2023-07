Red Bull Bragantino recebe São Paulo de olho no G-4 do Brasileirão

Um duelo que já protagonizou uma decisão de Campeonato Brasileiro acontece na tarde deste domingo. Pela mesma competição, mas dessa vez de olho no grupo dos quatro primeiros colocados, Red Bull Bragantino e São Paulo vão a campo no estádio Nabi Abi Chedid, às 16h, pela 14ª rodada do torneio.

Donos da casa, o Massa Bruta vem numa boa sequência de três vitórias seguidas, que levou a equipe ao quinto lugar com 23 pontos. Na última rodada, a equipe de Bragança Paulista derrotou o Corinthians fora de casa por 1 a 0.

A equipe comandada pelo português Pedro Caixinha tem como ponto forte o mando de campo. Jogando em seus domínios, o RB Bragantino conquistou 16 pontos, dando um aproveitamento de 76,19%.

O São Paulo, por sua vez, tenta aproveitar o empate entre Palmeiras e Flamengo para se aproximar do G-4 do Brasileirão. Na última rodada, o tricolor venceu o Fluminense por 1 a 0, e no meio de semana, superou o Palmeiras pelo mesmo placar na Copa do Brasil.

O soberano busca também mudar o desempenho longe do Morumbi. Até aqui, a campanha como visitante é a segunda pior na competição, com apenas três pontos conquistados, acima somente do América-MG. No confronto de hoje, o time busca seu primeiro triunfo fora de casa.

No histórico do confronto, o São Paulo leva vantagem. Em 50 jogos oficiais, foram 25 vitórias do tricolor, 13 do Bragantino e 12 empates. No último jogo entre as equipes, válido pelo Paulistão deste ano, o Massa Bruta levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Red Bull Bragantino deve ter mudanças táticas

Com o retorno do atacante Vitinho, que cumpriu suspensão na última rodada pelo terceiro cartão amarelo, Pedro Caixinha deve voltar a utilizar a formação com três atacantes logo mais.

Com isso, Jadsom, que entrou como titular contra o Corinthians, deve ser sacado, assim como Thiago Borbas. O trio ofensivo que provavelmente começará jogando terá Sorriso, Vitinho e Eduardo Sasha.

O meio de campo pode ser formado por Eric Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista. A defesa não deve sofrer alterações, sendo a mesma da rodada passada.

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha.

São Paulo pode sofrer baixas na formação inicial

Sofrendo com lesões para escalar o time, Dorival Júnior terá que modificar o time que entrou em campo nos últimos jogos. Dessa vez, o treinador não deve contar com Alan Franco, Calleri e Luciano, que reclamam de dores.

Na escalação, ainda há outras dúvidas em várias partes do campo. Na defesa, Nathan e Raí Ramos disputam posição. Na lateral esquerda, existe a dúvida entre Caio Paulista e Welington, e no meio de campo, Alisson e Wellington Rato disputam a vaga.

No ataque, Juan deve ganhar espaço e atuar ao lado de Marcos Paulo.

Provável escalação: Rafael; Nathan (Raí Ramos), Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson (Wellington Rato) e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo e Juan.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP);

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP);

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP);

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ).