Bahia e Vasco empatam em jogo de desesperados

Na noite deste domingo (03), na Arena Fonte Nova, Bahia e Vasco empataram em 1 a 1 em partida válida pela vigésima segunda rodada do Brasileirão Série A. Os gols foram marcados por Ademir para os donos da casa, enquanto Vegetti, de pênalti, marcou para os cariocas.

Na primeira etapa, Bahia tem mais atitude e é recompensado com gol

O primeiro tempo ficou marcado por um Bahia que, por jogar em casa, teve mais volume de jogo e foi mais agressivo em busca do gol, o Vasco, ao contrário, preferiu se retrair e buscar contragolpes para pontuar fora de casa.

A primeira etapa acabou sendo muito disputada e pouco vistosa tecnicamente, e quem se deu melhor no final foi o Tricolor de Aço, que teve Ademir aproveitando vacilo da defesa para empurrar para as redes aos 44 minutos, depois de bela jogada de Rezende, pela esquerda de ataque.

Mexidas de Ramón Diaz fazem efeito e Vasco busca o empate

O Vasco que pouco incomodou no primeiro tempo, viu seu treinador mexer no time colocando Marlon Gomes, Sebástian Ferreira e Payet no intervalo. As mexidas de Ramón Diaz fizeram o Gigante da Colina cuidar melhor da bola, e paulatinamente, o Vasco foi tendo mais controle da posse no meio de campo e chegando com mais perigo no ataque.

O principal lance de perigo aconteceu aos 16 minutos, quando Marlon recebeu de Paulinho e fez um drible desconcertante em Gilberto, que cometeu pênalti, rapidamente assinalado pelo árbitro e convertido por Vegetti para empatar o duelo.

As equipes tiveram bons lances para o jogo ter mais de 2 gols, o Bahia com Kanu e Rezende, enquanto Jair perdeu chance inacreditável para o Vasco. O mesmo Jair, na reta final da partida, foi expulso após o árbitro ser chamado ao VAR para revisar uma cotovelada do volante.

Agenda

​​​​​​​O Bahia, com o empate, abriu 1 ponto de vantagem para o Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Tricolor ocupa a décima sexta posição com 22 pontos conquistados. Na próxima rodada, o Bahia irá visitar o Coritiba.

Para o Vasco, o resultado não foi muito positivo, pois a equipe segue a 5 pontos atrás do primeiro adversário fora do Z4. O Gigante da Colina aparece na décima oitava posição com 17 pontos na tabela. O próximo jogo será contra o Fluminense, com mando de campo do cruzmaltino.