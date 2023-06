Em casa, Internacional busca se distanciar das últimas posições contra Vasco

Estacionados na segunda metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Internacional e Vasco se encontram na tarde deste domingo (11), no estádio Beira-Rio em busca da reabilitação na temporada. A partida será às 16h, em jogo válido pela décima rodada da competição.

O Colorado volta a campo depois de empatar no meio de semana contra o Nacional-URU pela Libertadores. O resultado deixou o Colorado na vice-liderança do grupo, precisando de uma simples vitória para passar de fase no torneio.

Pelo Brasileirão, o Inter também terminou em igualdade no placar diante do Santos, fora de casa. Com isso, o time gaúcho ocupa a 14ª posição na tabela, com 11 pontos conquistados.

O Vasco, por sua vez, se encontra em crise pela sequência de maus resultados no Brasileirão. O cruzmaltino não vence há oito jogos, e na última rodada foi goleado pelo rival Flamengo por 4 a 1.

Com a série de quatro derrotas seguidas, o clube carioca ocupa o penúltimo lugar do campeonato com apenas seis pontos. Além disso, é dono da terceira pior defesa da competição, com 17 gols sofridos.

A atual campanha do Vasco após nove rodadas é parecida com 2015, ano que o time caiu para a Série B. Na ocasião, a equipe também tinha apenas seis pontos e ocupava o 19º lugar.

Colorado leva vantagem no histórico

Internacional e Vasco já se enfrentaram 65 vezes em jogos oficiais ao longo da história. O clube gaúcho levou a melhor em 29 oportunidades, incluindo as duas vitórias na decisão do Brasileirão de 1979.

O cruzmaltino venceu 22 vezes, porém acumula duas derrotas seguidas para o Colorado, incluindo o revés que praticamente rebaixou o time em 2020. O último triunfo foi em 2019, quando venceu no Beira-Rio por 1 a 0.

Outros 14 confrontos terminaram empatados, como a primeira partida entre os clubes na Libertadores de 1980.

Com desfalques no meio, Inter vai a campo com alterações

Mano Menezes terá que fazer duas mudanças no meio de campo para logo mais. O treinador não contará com Johnny, convocado para a seleção dos Estados Unidos, e Carlos de Pena, lesionado na coxa direita.

Para os lugares dos meias, Campanharo e Wanderson, que entraram no decorrer da partida da última quarta-feira, devem ser os escolhidos para começar entre os titulares.

Além disso, outras alterações devem acontecer na defesa. Na lateral direita, Bustos deve assumir a posição no lugar de Igor Gomes. Na dupla de zaga, Rodrigo Moledo e Nico Hernández devem entrar nos lugares de Gabriel Mercado e Vitão.

Provável escalação: John; Bustos, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Rômulo, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Vasco terá três novidades na escalação

Maurício Barbieri deve promover mudanças na formação tática do clube carioca. Para logo mais, o treinador vascaíno pode abrir mão do esquema com três zagueiros. Com isso, Miranda deve ir para o banco de reservas.

Além da alteração na zaga, o cruzmaltino terá mudanças no meio de campo. Marlon Gomes, que voltou da seleção brasileira sub-20, pode ser uma das novidades entre os 11 iniciais. Além dele, Gabriel Pec e Matheus Carvalho devem fazer parte da escalação.

Provável escalação: Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Lucas Piton; Matheus Carvalho, Jair, Marlon Gomes, Alex Teixeira (Erick Marcus), Gabriel Pec e Pedro Raul.

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (SP-Fifa);

Assistente 1: Neuza Inês Back (SP-Fifa);

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF-Fifa);

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa).