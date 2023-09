Em meio à data FIFA, Renato Paiva pede demissão no Bahia

Na noite desta quarta-feira (06), o Bahia Esporte Clube divulgou uma nota informando que o técnico Renato Paiva pediu demissão e foi desligado da comissão técnica da equipe. Ainda segundo o clube, Rogério Ferreira, treinador do sub-20 assume as atividades até a chegada de um novo comandante.

Paiva completou 9 meses de trabalho nesta quarta-feira (06) e deixa o Tricolor após ter disputado 51 partidas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 49% (2° pior entre técnicos da Série A), e a conquista do Campeonato Bahiano de 2023.

Um dos motivos que pode ter levado o treinador a tomar essa decisão foi a pressão exercida pela torcida, que se mostra insatisfeita com o trabalho do treinador por conta do desempenho ruim da equipe, da eliminação precoce na Copa do Nordeste, além do momento complicado do time no Brasileirão.

Agenda

Em meio à data FIFA, o Bahia terá 8 dias para encontrar um novo comandante, quando, fora de casa, enfrenta o Coritiba, na quinta-feira (14) às 20h.