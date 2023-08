Artilheiro, Vinicius Mingotti vibra com gol e destaca união do Bahia

O Bahia conquistou um grande triunfo no último domingo (20), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Renato Paiva venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 0. Um dos gols foi marcado pelo atacante Vinicius Mingotti.

"Estou muito feliz com o gol e ainda mais contente com o triunfo do nosso time. Nossa equipe é muito qualificada e tenho certeza de que com trabalho firme vamos sair dessa situação ruim. Nosso ambiente é o melhor possível e unidos vamos dar a volta por cima", disse o atacante.

Mingotti vem disputando posição com Everaldo, uma das maiores referências do grupo do Bahia. Para o jogador, a disputa do grupo vem sendo sadia e destacou a união do elenco.

"A disputa em nosso elenco é muito sadia. Todos buscam seu espaço com muito respeito aos companheiros e assim será até o final da temporada. Quem acaba saindo ganhando é o Bahia e o professor Renato Paiva, isso é o que importa. Toda vez que eu fui for acionado, darei o meu melhor", completa.



Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Somando Bahia e Operário, clube em que Mingottiatuou pelo primeiro semestre, são 25 jogos, 10 gols e duas assistências.

Natural de São Carlos (SP), Mingotti teve sua primeira experiência no futebol quando chegou ao Sub-17 do Novorizontino, em 2016. Na equipe do interior de São Paulo permaneceu por dois anos até se transferir ao Sub-20 do São Paulo. Em 2019 seguiu para o Athletico (PR), onde atuou no Sub-19 e Sub-20 até estrear profissionalmente. Em 2022, foi emprestado para o Tombense até chegar ao Mirassol e, em seguida, ao Operário (PR).