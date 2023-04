Bahia vence Jacuipense e conquista Campeonato Baiano pela 50ª vez

Em duelo válido pelo jogo da volta da final do Campeonato Baiano, o Bahia recebeu a Jacuipense na Arena Fonte lotada, em Salvador, e venceu por 4 a 0, conquistando mais uma vez o título do estadual. Everaldo, Cauly e Vitor Jacaré anotaram os gols do Esquadrão de Aço.

Com o triunfo, o Bahia voltou a ser campeão estadual, já que a última vez foi em 2020. Agora, o Tricolor de Aço tem 50 troféus do Campeonato Baiano, sendo 30 a mais que o maior rival Vitória, que não vence desde 2017.

O jogo

O primeiro tempo ficou marcado pelo volume ofensivo do Bahia, mase sem grandes jogadas no início. A primeira, apenas aos 22', quando Cauly fez grande jogada individual, desceu pela esquerda e soltou um canudo. A bola explodiu na trave.

Aos 29', Vitor Jacaré recebeu passe em profundidade dentro da área e finalizou, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora. No segundo tempo, precisando de gols, o Tricolor de Aço partiu para cima. Aos 21', o primeiro. Após bola na área, Chávez desviou e Everaldo completou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Bahia.

O segundo não demorou muito. Apenas dois minutos depois, Cauly finalizou bonito da entrada da área e a bola morreu no canto do goleiro Jean.

Após marcar dois seguidos, a equipe da capital baiana controlou o resultado, já que a Jacuipense não tinha mais forças para atacar. O técnico Paiva utilizou do tempo para dar chances para alguns atletas no fim do duelo.

Já nos acréscimos, Biel foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Bahia. Vitor Jacaré cobrou e marcou o terceiro, dando números finais na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira os maiores campeões do Campeonato Baiano:

50 - Bahia

29 - Vitória

10 - Ypiranga

7 - Botafogo-BA

5 - Galícia

2 - Fluminense de Feira, São Salvador, Fluminense de Salvador e Atlético de Alagoinhas.