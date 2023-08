Bahia goleia RB Bragantino e segue fora do Z-4

Bahia e RB Bragantino se enfrentaram neste domingo (20), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor baiano saiu vitorioso com uma goleada por 4 a 0. Com a vitória, os mandantes se mantem fora da zona de rebaixamento. Ja o Massa Bruta cai para sexto colocado.

A bola parada foi o diferencial do Bahia no primeiro tempo. O Tricolor balançou as redes duas vezes a partir de escanteios cobrados por Cauly. Aos oito minutos Rezende aproveitou bola mal afastada pela defesa do Bragantino e deixou o dele. Depois, aos 37, Vitor Hugo subiu mais alto que todo mundo aumentou a vantagem no placar. Do outro lado, quando o Bragantino conseguiu levar perigo, Marcos Felipe fez ótimas defesas para salvar o Tricolor.

Na etapa final, o tricolor seguiu se destacando na partida e não se intimidou com as substituições feitas pelo técnico Pedro Caixinha no intervalo. Aos 14 da etapa complementar, Ademir recebeu passe primoroso de Cauly no meio de campo, arrancou, venceu a disputa com Luan Cândido e tocou para Vinicius Mingotti, livre, bater de primeira e fazer o terceiro do Bahia no jogo. E aos 38 da etapa final, Cauly recebeu grande cruzamento de Gilberto do lado direito e fez o quarto e último gol do Bahia na partida, fechando a goleada em cima do Massa Bruta.

O Bahia ainda teve um gol anulado enquanto o placar ainda estava 2 a 0. Vinicius Mingotti recebeu passe na linha intermediária, disparou em velocidade e bateu para o gol, batendo o goleiro Cleiton, do RB Bragantino. O gol acabou anulado pela assistente por impedimento de Mingotti no início da jogada.

Sequência

O Bahia volta a campo no próximo domingo (27), às 16h, quando vai até o Rio de Janeiro enfrentar o líder Botafogo. Já o RB Bragantino receberá o Cuiabá, também no domingo (27), às 11h, no estádio Nabi Abi Chedid.