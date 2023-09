Autor do gol da vitória, Marquinhos enaltece bola parada: "Ninguém imaginava, mas define jogo também"

Nesta terça-feira (12), a Seleção Brasileira venceu o Peru por 1 a 0, com gol do zagueiro Marquinhos aos 45 minutos da segunda etapa. Após o término da partida, o zagueiro e Gabriel Jesus falaram com a imprensa sobre o jogo.

O defensor Marquinhos que atua pelo PSG (FRA) e lidera a seleção com toda sua experiência, marcou seu sétimo gol pelo Brasil em partidas oficiais, sendo convocado desde 2013, é titular absoluto da equipe que agora é comandada por Fernando Diniz. Com um belo gol de cabeça no confronto de hoje, garantiu a vitória e a liderança na tabela, o camisa 5 falou um pouco com a imprensa na saída de campo.

"Foi muito bom não termos tomado gol, jogo difícil. Claro, cada jogo tem sua história e temos que buscar o resultado independente da maneira que o adversário joga. Hoje saiu de bola parada, ninguém imaginava, mas define jogo também."

Gabriel Jesus, atacante da seleção pentacampeã, também falou no encerramento do jogo.

"Nunca foi fácil jogar contra o Peru aqui, na casa deles. Ainda mais da maneira que jogaram hoje, prendendo muito o jogo, fazendo cera. No gol do Richarlison demorou bastante (o VAR). Fizeram de tudo para desconcentrar a gente, mas o time seguiu focado buscando a vitória. Conseguimos graças ao time inteiro."

O centroavante entrou na segunda etapa e teve um desempenho razoável, Diniz ainda procura um camisa 9 de ofício, Richarlison e Gabriel Jesus disputam a vaga, além de Matheus Cunha que ficou no banco. Gabriel foi convocado por conta do corte de Antony. O camisa 19 está na seleção desde 2016 e possui 19 gols, mas vive uma má fase com a amarelinha e conta com lesões recentes, mas busca voltar a estufar as redes pelo seu país e conquistar a vaga de titular novamente com o novo treinador.

Próximos jogos

O Brasil volta a jogar apenas no mês que vem, pelas eliminatórias enfrenta a Venezuela em casa, em uma quinta-feira (12), às 21h30 e no dia 17 de outubro (terça), contra o Uruguai como visitante, às 21h.