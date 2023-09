Cuiabá recebe América-MG em busca de reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão

Na noite desta sexta-feira (15), em um duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, o Cuiabá enfrenta o América-MG na Arena Pantanal, às 20h (horário de Brasília). Trata-se de um jogo entre duas equipes da segunda metade da tabela que buscam subir na classificação do campeonato.

Cuiabá

O Dourado acumula quatro derrotas seguidas por 2 a 0, perdendo para o Athletico-PR, Palmeiras, Bragantino e Grêmio, encontrando-se atualmente na 12ª colocação. Mesmo estando afastado da zona de rebaixamento, o time não conseguiu marcar gols em suas últimas quatro partidas.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Ronald; Ceppelini, Deyverson e Wellington Silva (Jonathan Cafu).

América-MG

Por outro lado, a equipe do América-MG, apesar de ocupar a vice-lanterna, vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, contra duas equipes paulistas: São Paulo e Santos.

Agora, o objetivo do Cuiabá é reencontrar o caminho das vitórias e retornar à primeira parte da tabela de classificação, lugar que ocupou durante grande parte do primeiro turno. No entanto, sabe que não terá vida fácil, pois enfrenta o América-MG, que está determinado a sair da zona de rebaixamento.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Breno, Juninho e Martínez (Cazares); Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda (Renato Kayzer).

Retrospecto entre as equipes

Até o momento, ocorreram apenas nove confrontos entre as equipes, com o Coelho vencendo quatro partidas, o Dourado vencendo três e dois empates entre eles. No primeiro turno, o Cuiabá levou a melhor, vencendo a partida por 2 a 1 fora de casa. Esses números indicam um retrospecto muito equilibrado entre os times.