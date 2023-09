Zagueiro do Cuiabá, Allyson projeta duelo com Suárez na próxima rodada do Brasileirão

O Cuiabá visita neste domingo (3), às 11h (horário de Brasília), o Grêmio, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 10º na tabela, a equipe do zagueiro Allyson dos Santos busca voltar a vencer na competição para recuperar a boa fase.

Uma vitória do Dourado faz com que se aproxime dos G-6 da competição. A equipe somou até o momento 28 pontos da campeonato, há três pontos dos primeiros colocados do torneio.

“Estamos fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Talvez para muitos o Cuiabá é uma surpresa, mas, para nós, não é. Sabemos o quanto trabalhamos no dia a dia para entregar o melhor dentro de campo. Nos últimos jogos não conseguimos manter nosso desenho, mas estamos focados para o próximo duelo e tenho certeza de que com muito trabalho, vamos conseguir voltar a vencer”, disse Allyson.

Foto: Divulgação/Cuiabá

Para voltar a vencer, Allyson terá pela frente o Grêmio, equipe que ocupa a terceira colocação com 36 pontos. Entre os destaques do time Gaúcho está o atacante Luis Suárez, jogador de Copa do Mundo.

“Temos que manter atenção, pois a equipe do Grêmio tem muita qualidade. É claro que o Suárez é um grande jogador e temos que tomar o maior cuidado possível, mas nos preparamos para encarar o Grêmio como um todo. A nossa equipe vem se destacando pelo coletivo e tenho certeza que mantendo a nossa linha de trabalho, vamos conseguir voltar de Porto Alegre com um bom resultado”, completa o zagueiro.

Allyson voltou ao futebol brasileiro após oito anos. No Brasil, além do Nacional (SP), o zagueiro também defendeu Grêmio Barueri e Independente de Limeira, até 2015. No mesmo ano, surgiu a oportunidade de se transferir a Israel, para defender o Maccabi Petah Tikva, depois o Maccabi Haifa e, por último, o Bnei Yehuda. Por fim, jogou pelo Bandirmaspor, da Turquia.