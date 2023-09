Weverton fala de confiança e desempenho em cobranças de pênaltis

Weverton, goleiro do Palmeiras, abriu o jogo sobre um dos aspectos que tem sido motivo de questionamento entre a torcida alviverde: seu desempenho em cobranças de pênaltis. Em uma entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN, o arqueiro demonstrou tranquilidade diante dessa situação e ressaltou sua confiança em Deus e em seu trabalho árduo como elementos fundamentais para enfrentar esse desafio.

Weverton revela seu ponto de vista sobre as penalidades

"Eu acho natural isso (cobranças) e não existe nada a se fazer a não ser trabalhar. Eu acho que na hora (disputa de pênaltis), às vezes é um feeling… Eu sou muito tranquilo, porque eu sou um cara que acredita muito em Deus e acho que Deus nunca vai fazer uma coisa por mim, que é a minha parte. Qual é a minha parte? É trabalhar, é treinar pênalti, é estudar o adversário. Mas vai chegar o tempo que Ele vai me abençoar também e eu vou pegar pênalti, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho essa confiança em mim e eu não tenho dúvida" - afirmou o goleiro.

Weverton destaca sua sólida performance em disputas de pênaltis ao longo de sua carreira

"Se pegar os pênaltis em jogo rodando, talvez a média seja ruim, mas se você pegar todas as disputas de pênalti que eu participei, existe uma só que eu não peguei um pênalti, que foi na final da Recopa. Todas as outras eu defendi pelo menos um pênalti ou dois" - acrescentou, mostrando que seu histórico é mais positivo do que a crítica pode sugerir.

Weverton encerrou a entrevista destacando sua mentalidade e sua abordagem para lidar com as cobranças da marca da cal.

"Cabe a nós não ir na onda. Eu, como atleta, não posso olhar e dizer 'está todo mundo certo' (sobre o desempenho ruim em pênaltis), eu tenho que trabalhar. Não me incomoda, eu mantenho meus princípios, que é treinar pênalti, estudar o batedor, ver como ele se comporta e ver todas as probabilidades que podem acontecer" - concluiu o goleiro.

Prass elogia Weverton

Fernando Prass, ex-goleiro do Palmeiras e atual comentarista da ESPN, aproveitou a entrevista para elogiar o desempenho de Weverton em comparação com outros ídolos do clube. Segundo Prass, Marcos, também lendário goleiro do Palmeiras, defendeu pênaltis em 56% das decisões, enquanto Weverton possui um impressionante índice de 85% de defesas em decisões por pênaltis.

Números de Weverton

Com seu nome já eternizado na história do Palmeiras, Weverton continua a escrever seu legado como o sétimo goleiro com mais partidas e o sexto com mais vitórias pelo clube em todos os tempos. Além disso, ostenta a terceira menor média de gols sofridos na história do clube, com apenas 0,69 por jogo, totalizando 222 tentos em 318 duelos. Ele também lidera o ranking de mais partidas sem ser vazado neste século, com impressionantes 157 jogos. Com sua confiança e dedicação, Weverton continua a ser uma peça vital no sucesso do Palmeiras.