Palmeiras segura empate com Deportivo Pereira e se classifica para quarta semifinal consecutiva de Libertadores

Em casa o Palmeiras recebeu o Deportivo Pereira após vencer por 4 a 0 na ida das quartas de final da Copa Libertadores. Jogando no Allianz Parque, o alviverde empatou sem gols e confirmou a vaga nas semifinais na noite da última quarta-feira (30).

Com o resultado o Palmeiras chega pela quarta vez seguida nas semifinais da Libertadores. Nas temporadas de 2020, 2021 e 2022 o alviverde chegou nessa fase da competição. Em 2020 eliminou o River Plate, em 2021 o Atlético-MG e em 2022 foi eliminado pelo Athletico-PR.

A homenagem dos jogadores do Palmeiras para Dudu (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogo morno e Palmeiras na semi!

A partida teve um primeiro tempo sonolento, de poucas chances criadas pelos dois times. A primeira foi aos 16, quando Flaco ficou com a bola na entrada da área e conseguiu o chute no canto esquerdo, mas Quintana foi buscar e espalmou para escanteio.

Aos 33 minutos Murillo arriscou o chute de longe e Weverton espalmou no alto. E aos 44 Rodríguez bateu forte, da esquerda, mas acertou a trave direita de Weverton.

No segundo tempo, logo com um minuto, Veiga, na entrada da área, bateu forte, mas nas mãos de Quintana. Aos 20 Flaco conseguiu o passe por cima da defesa, no cruzamento para Artur chegar batendo de primeira, mas Quintana foi buscar no canto esquerdo e salvou o Pereira!

Com 26 Mayke recebeu o passe na direita, arrancou e invadiu a área pela direita, que cruzou rasteiro para Artur chegar batendo forte, mas por cima do gol. Então com 30 minutos Endrick arrancou no contra-ataque e foi derrubado por Quintero, recebendo o segundo amarelo e logo depois o vermelho, deixando o Deportivo Pereira com um jogador a menos!

No outro jogo...

Enquanto o Palmeiras fazia um jogo sonolento com o Deportivo Pereira, o Boca jogava em Avellaneda contra o Racing, em um jogo pegado.

O Boca finalizou menos, com apenas cinco chutes, contra 11 dos donos da casa, mas acertou uma vez o gol, o que o Racing não fez, não acertando o gol.

Com o empate em 0 a 0 igual ao acontecido em La Bombonera, a partida entre os rivais argentinos foi para as penalidades máximas, onde Romero defendeu dois pênaltis, ajudou na vitória por 4 a 1 dos xeneizes e colocou no caminho do Palmeiras um velho conhecido em mais uma semifinal entre os clubes.

Próximos jogos

O Palmeiras agora volta a campo no domingo (3), fora de casa, quando visita o Corinthians. O Deportivo Pereira joga no mesmo dia, às 18h, quando visita o Atlético Nacional.