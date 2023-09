Sport goleia Londrina e assume vice-liderança da Série B

Com casa cheia, Sport goleia o Londrina, por 4 a 0, na noite deste sábado (23), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jorginho, Labandeira, Michel Lima e Fábio Matheus anotaram para o Leão. Ariel chegou a marcar para o Tubarão, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Leão domina e marca

O jogo começou com o Sport indo para cima, buscando aproveitar os espaços do Londrina. Aos 31, Labandeira chegou em velocidade, driblou Rafael Vaz com facilidade e tocou para Jorginho, que abriu o placar para o Leão. Após sofrer o gol, O Londrina acordou, mas abusou dos erros e foi para o vestiário em desvantagem.

Leão aplica qualidade e goleia Tubarão

A partida retomou com o Leão no mesmo pique, chegando com todo gás. Aos três, Lucas Mendes falhou, perdeu a bola para Labandeira, que aproveitou para ampliar. Na sequência, o Londrina respondeu, viu William Barbio parar no goleiro Dênis. Em seguida, conseguiu balançar as redes com Ariel, mas o gol foi anulado pelo VAR. O Tubarão equilibrava as ações, mas não conseguia aproveitar as chances. Já o Leão seguia destemido e determinado, e logo voltou a crescer, e mandou o terceiro com Michel Lima, que aproveitou mais uma falha da zaga do Londrina. Na sequência, Fábio Matheus, de cabeça, fechou a conta para o Sport, por 4 a 0.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Sport agora é o segundo colocado na Série B, com 53 pontos. Já o Londrina continua em penúltimo, com 21 pontos.

Próximos Jogos

O Londrina encara agora o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (28), às 21h30, no Estádio do Café. Já o Sport tem pela frente o Avaí, na sexta-feira (29), às 19h, na Ressacada. Jogos válidos pela 30ª rodada da Série B.