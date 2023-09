Sport defende posição no G-4 diante do desesperado Londrina

Na noite deste sábado (23), em duelo válido pela 29ª rodada da Série B,do Campeonato Brasileiro, o Sport encara o Londrina na Ilha do Retiro, em Recife, às 20h45 (horário de Brasília). O clube mandante briga entre os primeiros colocados, enquanto o visitante é o penúltimo colocado na classificação.

O Leão vem de um triunfo por 1 a 0 contra o lanterna ABC, fora de casa. assim somando 50 pontos e ocupando a terceira colocação. Por outro lado, o Tubarão chega de um empate heroico contra o Ituano em 2 a 2, no Estádio do Café, mas está estacionado na 19ª posição com seus 21 pontos, a nove do Avaí, primeiro time fora do Z-4.

As duas equipes estão há quase dez dias sem entrar em campo pela Série B, tiveram um longo tempo para executar o trabalho tático e físico exigido por seus treinadores, já que devem chegar para esse confronto com força máxima entre os 11 titulares.

O Sport vem de uma sequência de três jogos sem derrota, enquanto seu adversário vive uma situação extremamente complicada, na zona de rebaixamento, não vence há seis jogos e vai fazendo o torcedor perder a esperança a cada partida.

Sport

O técnico ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Eduardo. Com dores no músculo posterior da coxa direita, o atleta passa por avaliação e é dúvida no duelo.

Londrina

O comandante tem um atleta suspenso, o lateral-direito Ezequiel recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e não fica à disposição. Os atletas Pedro Cacho e Fabrício Baiano estão no departamento médico e são desfalque também.

Prováveis escalações

Sport: Denis; Rosales, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho; Facundo Labandeira, Peglow e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Londrina: Neneca; Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; Moisés, João Paulo, Ariel, William Barbio e Paulinho Moccelin; Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade

VAR: Rodrigo Nunes de Sá