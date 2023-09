Diego Souza marca em sua estreia, Sport vence e dorme na liderança da Série B

Em partida válida pela Série B do Brasileirão, o Sport venceu o ABC fora de casa, no estádio Frasqueirão, em Natal. O futebol deu suas caras nesta noite, sexta-feira (15), quando Diego Souza, em sua reestreia pelo Leão, garantiu a vitória aos 44 minutos do segundo tempo.

Primeiro tempo

Em um jogo de pouca qualidade e técnica, oque sobressaiu foi a vontade e intensidade dos dois times na primeira etapa. Os goleiros praticamente não sujaram os uniformes nos primeiros 45 minutos de partida, os perigos que os times apresentavam eram apenas bolas pelas linhas laterais ou para fora, que não chegavam à meta adversária.

Um jogo pegado, onde três cartões amarelos foram apresentados. O Sport ainda teve de modificar seu time, com a saída de Eduardo no início do jogo, lesionado, para a entrada de Rosales.

Um princípio de confusão se instaurou no intervalo da partida, onde torcedores do ABC tentavam invadir o gramado, além de um torcedor do Leão tentar pular a catraca para adentrar o estádio, os dois foram detidos pela polícia militar local.

Segundo tempo

Na volta do intervalo o Sport se mostrou mais produtivo. Logo aos cinco minutos iniciais, Peglow cobra falta com perigo na área e Thyere se estica para completar a jogada, bola bate no peito de Michael e sai pela linha de fundo.

Aos 11, Peglow desperdiça chance claríssima de gol, onde recebe a bola cara a cara com o goleiro, e chuta por cima da meta defendida pelo arqueiro do ABC. Já aos 19, o goleiro Michael quase entrega em um lance com Labandeira, que foi derrubado na área, e jogadores do Sport pediram pênalti, mas o VAR não recomendou a revisão.

E com 23 minutos da segunda etapa, entra o protagonista da partida, Diego Souza, que quase não toca na bola até os minutos finais, mas a estrela dele brilhou nesta noite, marcando um gol aos 44 minutos finais, ele garantiu a vitória do Sport fora de casa, no estádio Frasqueirão.

Estreia de Diego Souza

Após cinco meses tratando de uma lesão no joelho, ele fez sua reestreia pelo Leão da ilha, deixando sua marca no jogo, um gol salvador aos 44 minutos do segundo tempo. Além do gol, Diego, deixou sua declaração de amor ao clube: “Sou apaixonado por esse clube”, disse ele, e complementou: “ Meu maior medo era voltar um dia e não corresponder às expectativas criadas.

Situação na tabela

Com a vitória, o Sport dorme na liderança da Série B do Brasileirão, com 50 pontos somados. Enquanto o ABC segue na lanterna do campeonato, somando apenas 16 na classificação.

Próximos compromissos

O Leão recebe o Londrina, na Ilha do Retiro, no sábado (23), às 20:45h (horário de Brasília). E o ABC joga fora de casa, contra a equipe do Novorizontino, segunda-feira (25), no Jorjão, às 21:00h (horário de Brasília).