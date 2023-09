Com a vitória sobre Coritiba, Dorival afirma ter foco total no Brasileirão: "Não podemos estar tranquilos"

Na noite desta quarta-feira (27), em partida atrasada válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo derrotou o lanterna Coritiba por 2 a 1 no Morumbi. O treinador Dorival Júnior participou da coletiva de imprensa após o confronto, citando dificuldades na partida que ocorreu depois do título da Copa do Brasil.

Dorival analisa partida

"Virar a chave, quando falam, é simples, mas qual o caminho para se virar? Não é fácil, eu sabia que teríamos muitas dificuldades. Eu tentei deixar todos os jogadores em alerta, atenção. Fizemos um bom primeiro tempo, mas é complicado. Felizmente conseguimos o resultado. Talvez no sábado já volte à normalidade."

Reforços para próxima temporada

"Não começamos a falar nada, temos que fazer as avaliações possíveis, errar o mínimo possível. Se chegar dois ou três nomes, será ótimo, e todos os jogadores serão observados para o ano que vem."

Sobre James e Luciano na partida

"James é um meia clássico, que arremata bem, pifa bem e talvez não tenha profundidade. Hoje ele fez, e estamos cobrando isso. O Luciano não tinha isso um tempo atrás e infiltrava com bola dominada. Hoje ele já busca o ataque na última linha. Eu tenho jogadores com características próximas. O Luciano já gosta de pisar bastante na área. O James aproxima e busca entrar na área. Aos poucos a gente vai ajustando e tentando achar os movimentos de cada jogador."

Brasileirão após o título da Copa do Brasil

"Nesse momento não podemos estar tranquilos no Brasileirão. A Copa do Brasil, nós focamos e foi difícil, como todos os adversários difíceis."

Lesão de Calleri

"Conversamos bastante a respeito, e quando tivermos mais tranquilos no Brasileiro aceleraremos o processo. Ele terá que fazer uma intervenção, isso é certeza."

Próximo compromisso

O tricolor paulista volta a campo neste sábado (30), pelo brasileirão, contra a equipe do Corinthians, no Estádio do Morumbi, às 18h30. O clássico promete fortes emoções para os torcedores.