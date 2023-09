Luciano agradece Flamengo por demissão de Dorival após título da Copa do Brasil

Em participação no programa "Troca de Passes" do SporTV neste domingo (24), o atacante Luciano ironizou a demissão de Dorival Júnior pela diretoria do Flamengo ocorrida em dezembro de 2022 e "agradeceu" pela decisão tomada por Rodolfo Landim e Marcos Braz.

A mensagem de agradecimento ocorreu logo após o término do segundo jogo da final da Copa do Brasil, com empate por 1 a 1 no Morumbi. Graças à vitória no jogo de ida, por 1 a 0, no Maracanã, o São Paulo conquistou o título inédito do torneio.

Além disso, o atacante do São Paulo também fez questão de agradecer a Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, pelo trabalho realizado no início deste ano. Dorival Júnior utilizou a base do trabalho desenvolvido pelo antigo treinador com algumas mudanças essenciais.

"Queria agradecer ao Rogério Ceni, e também à diretoria do Flamengo por ter mandado o Dorival embora, e ele veio parar aqui. Ele é um paizão de todo mundo. Quando ele estava para definir o time, a gente juntou e falou que não teria vaidade pelo São Paulo. E saímos campeões."

"Ele mostrou o vídeo ontem do primeiro jogo que só mostrava jogador do Flamengo. Comentarista falando que a gente ia abrir a sala a sala de troféu para limpar e fechar de novo porque o troféu não ia ficar com a gente. Torceram contra e torceram errado."

"Na hora que o Dorival montou o time, o Calleri perguntou se eu estava p... Estava mesmo. Mas na hora tem que mandar energia positiva para quem está em campo. Essa taça representa muito pra mim."

Em 20 jogos disputados no Brasileirão na atual temporada, Luciano marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências. Na Copa do Brasil, o atacante disputou nove partidas e marcou dois gols. Por fim, na Copa Sul-Americana, foram dois gols e três assistências em dez partidas.