Flamengo encerra jejum e bate Bahia com gol de Pedro

Neste sábado (30), o Flamengo voltou a vencer após uma sequência difícil de maus resultados. O Rubro-negro venceu o Bahia por 1 a 0 em uma partida marcada por decisões do VAR e um desempenho convincente no Maracanã.

Após o vice-campeonato na Copa do Brasil e a demissão de Jorge Sampaoli, a pressão estava sobre os ombros do time carioca. O jogo começou agitado, com ambos os times criando oportunidades, mas foi o Flamengo quem dominou a posse de bola e ocupou o campo de ataque na maior parte do tempo.

A primeira metade do jogo viu o Bahia apostar em contra-ataques rápidos, mantendo o goleiro Rossi alerta. O Flamengo, por sua vez, teve várias chances de gol, mas a precisão nas finalizações estava em falta.

VAR em ação

O VAR desempenhou um papel importante na partida, intervindo em três lances cruciais. No primeiro tempo, anulou um pênalti a favor do Flamengo, indicando que a falta ocorreu fora da área. Na segunda etapa, aos cinco minutos, o árbitro consultou o VAR para transformar um cartão amarelo em vermelho, deixando o Bahia com um jogador a menos em campo. Pouco depois, outro pênalti a favor do Flamengo foi confirmado pelo VAR, e Pedro converteu, quebrando um jejum de oito jogos sem marcar.

Com a vantagem no placar e um jogador a mais, o Flamengo controlou o jogo e teve várias chances para ampliar o placar. O Bahia, por outro lado, teve dificuldades para criar oportunidades e pressionar a defesa do Flamengo.

Classificação e próximos jogos

A vitória coloca o Flamengo, pelo menos temporariamente, no G4 do Brasileirão, proporcionando um alívio bem-vindo para os torcedores e jogadores. O Bahia, por sua vez, agora se encontra na zona de rebaixamento, enfrentando um desafio considerável nas próximas rodadas.

O time da gávea volta a campo no próximo fim de semana onde enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena. Enquanto o Bahia viaja até Goiânia para duelar com o Goiás. O esquadrão de aço precisa urgentemente encontrar soluções para sair da parte inferior da tabela do Brasileirão, e uma vitória diante do time esmeraldino seria fundamental para o time de Salvador.