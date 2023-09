Flamengo encara Bahia visando voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado (30), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Bahia no Estádio Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, às 16h (horário de Brasília). O Flamengo vive dias complicados dentro e fora de campo, enquanto o Bahia também enfrenta dificuldades e tenta fugir do Z-4.

O time mandante vem de um empate por 1 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, que custou o título da Copa do Brasil, já que no agregado ficou 2 a 1 para equipe paulista, já na competição nacional os cariocas também chegam de um empate, desta vez para o Goiás em 0 a 0, fora de casa, ficando em 7º lugar com 40 pontos. Do outro lado, a equipe visitante foi derrotada para o Santos, por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, assim caindo para 17ª colocação com 25 pontos.

Os dois clubes não tiveram compromissos durante a semana, que teve duelos de semifinais das competições internacionais e ambos não estão disputando. Com isso, os dois treinadores devem entrar com força máxima, já que restou apenas o brasileirão para as equipes.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é extremamente favorável para o Mengão que venceu os cincos e o Tricolor de aço nenhum. O último duelo ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desta temporada, com vitória rubro negra por 3 a 2 fora de casa.

Flamengo

A equipe não terá Varela que trata de uma lesão no joelho, Arrascaeta é outra baixa por lesão na coxa direita e na beira do campo ficará o técnico interino, já que Jorge Sampaoli foi demitido na última semana.

Bahia

O comandante não deve ter Cauly e Léo Cittadini disponíveis, pois os dois atletas estão em processo de recuperação no departamento médico. Rezende volta aos titulares após cumprir suspensão no último jogo.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Mário Jorge (interino)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Cándido; Yago Felipe, Rezende e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-FIFA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-FIFA)