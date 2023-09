Com Sampaoli perto da demissão, Flamengo chegará a R$ 50 milhões em multas

O Flamengo se prepara para anunciar a demissão de Jorge Sampaoli após forte pressão da torcida. O treinador argentino está no cargo desde abril e encontra resistência interna, tanto por parte do elenco flamenguista quanto dos funcionários do clube.

Ano desastroso

A temporada da equipe carioca foi um completo pesadelo para os torcedores do clube. Com o ex-técnico Vitor Pereira, a equipe perdeu a Supercopa para o Palmeiras, a Recopa para o Independiente Del Valle, o Mundial de Clubes na semifinal para o Al Hilal (atual time de Neymar), além do Campeonato Carioca para o Fluminense.

Com Sampaoli, a equipe foi eliminada nas oitavas da Libertadores pelo Olímpia, do Paraguai, perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo e se distanciou do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro.

A era pós Jorge Jesus

Após o histórico ano de 2019, comandado pelo português Jorge Jesus, o Flamengo teve sete técnicos diferentes e acumulará R$ 50 milhões em pagamentos de multas rescisórias.

Jorge Sampaoli terá que receber aproximadamente R$ 10 milhões pela rescisão de seu contrato, para que assim o Flamengo possa anunciar outro treinador.

Domenec Torrent

O ex-auxiliar de Guardiola foi contratado como substituto de Jorge Jesus, mas foi demitido do cargo após 23 jogos, mediante o pagamento de quase 12 milhões de reais.

Rogério Ceni

O treinador, apesar da conquista de três títulos, saiu do cargo após o pagamento de R$ 3 milhões.

Paulo Sousa

O português perdeu o posto após 32 partidas e recebeu a bolada de aproximadamente 8 milhões de reais.

Vitor Pereira

O primeiro comandante do ano de 2023 foi demitido após 18 jogos, com o pagamento de R$ 15 Milhões.

Renato Gaúcho e Dorival Júnior,, únicos que alcançaram finais de Libertadores, não receberam pagamento de multas.

O substituto

Para o lugar de Sampaoli, a diretoria rubro-negra quer o ex-treinador da Seleção Brasileira, Tite. Porém, o Corinthians, ex-clube do treinador, também está de olho em repatriá-lo e deverá disputar com o Flamengo sua contratação.