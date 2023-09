Gerson manda recado para Sampaoli após vitória do Flamengo: "Tenho carinho e respeito"

O Flamengo conquistou uma vitória crucial neste sábado (30), no primeiro jogo após a demissão de Jorge Sampaoli, derrotando o Bahia por 1 a 0 na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador Gerson enviou uma mensagem ao vivo para o ex-técnico, refletindo sobre a nova fase do clube.

Gerson fala sobre Sampaoli e destaca a importância da vitória para a equipe

"Vitória muito importante, a gente estava precisando. Agora é uma nova etapa, agora temos um novo comando. O Flamengo não pode parar. A gente agradece ao Sampaoli e à comissão, mas o Flamengo não para, tem que continuar", disse ele, enfatizando a necessidade de olhar para frente.

"Quem sou eu para dizer que não funcionou (o Sampaoli no Flamengo). É uma nova etapa. Tenho respeito, carinho e admiração ao Sampaoli, por tudo que ele fez por mim, mas agora é levantar a cabeça e seguir. A gente tem que mudar a chave. Infelizmente, o que passou, passou. A gente tem que seguir, porque o Flamengo não pode parar", finalizou o volante rubro-negro.

Números de Sampaoli no Flamengo e busca por novo treiandor

Sampaoli deixou o Flamengo com um aproveitamento de 60,7%, mas também com eliminações decepcionantes na Libertadores da América e na Copa do Brasil. O técnico argentino utilizou 39 escalações diferentes em 39 partidas à frente do Rubro-Negro, mas os resultados não foram suficientes para garantir sua permanência no cargo.

O Flamengo agora está em busca de um novo treinador e está em conversas avançadas com Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira. Enquanto isso, Mário Jorge, técnico do sub-20, assumirá o comando de forma interina.

Agenda rubro-negra

O próximo desafio do Flamengo será contra o Corinthians, no próximo sábado (07), às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida será uma oportunidade para a equipe do Flamengo mostrar o potencial na competição.