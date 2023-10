Bustos fica satisfeito com atuação do América diante do Cruzeiro: "Merecíamos a vitória"

No clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão neste domingo (1), o América-MG conseguiu arrancar um empate importante do Cruzeiro em pleno Mineirão por 1 a 1.

Com 18 finalizações e sete chutes no alvo mesmo com 39% de posse de bola, a equipe comandada por Fabián Bustos teve as melhores chances da partida, deixando o torcedor satisfeito com o resultado final.

Mesmo assim, a sensação do técnico do Coelho após a partida foi de leve decepção por acreditar que o América merecia a vitória diante do Cruzeiro, que está próximo de completar 11 meses sem triunfos no Mineirão.

Fala Bustos!

"Jogamos mal nos primeiros 15, 20 minutos. Muito forte o Cruzeiro, jogando com laterais por fora, com muito volume e nós não estávamos bem. Começamos a melhorar, dominamos taticamente, acredito, tivemos melhores possibilidades de gol."

"Com todo respeito à equipe rival, parece que fomos melhores que eles taticamente e merecíamos a vitória. É minha opinião. Sempre respeitando o que vocês da imprensa ou o técnico rival dizem."

"Não tivemos a efetividade que eles tiveram, repasso a partida e os dois times tentaram ganhar. Acho que nós sete ou oito finalizações e eles dois. Acredito que fizemos um bom jogo taticamente. Nos faltou detalhes."

Além disso, Bustos também comentou sobre a situação do artilheiro Betínez, autor do gol de empate aos 28 minutos do primeiro tempo. O argentino entrou como titular, mas foi substituído no intervalo pela entrada de Breno.

"Analisamos que ele (Benítez) poderia jogar entre 50 e 55 minutos. Trocamos no intervalo, porque jogar 10 minutos a mais não faria tanta diferença."

O América voltará a campo apenas no próximo domingo (8), às 18h30 pelo horário de Brasília, para enfrentar o Fortaleza no Estádio Castelão. A equipe segue em 19º lugar na tabela do Brasileirão, mas agora está pressionado pelo Coritiba, que venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0 em clássico no Couto Pereira.