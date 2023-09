Bahia vence Coritiba fora de casa na estreia de Rogério Ceni e se afasta do Z-4

Na sua primeira partida sob o comando do novo técnico Rogério Ceni, o Bahia deixou uma excelente impressão ao vencer o Coritiba por 4 a 2 em confronto realizado na noite desta quinta-feira (14), no Couto Pereira. O jogo da 23ª rodada do Brasileirão, contou com momentos eletrizantes que mantiveram os espectadores à beira dos assentos.

Início de jogo frenético

O Coritiba surpreendeu logo no minuto inicial da partida, quando Sebastián Gómez marcou um gol relâmpago para os paranaenses. No entanto, a alegria dos anfitriões foi efêmera, pois Rafael Ratão empatou para o Bahia aos dez minutos.

A virada do esquadrão é motivo de vaias no Couto Pereira

A virada veio em seguida, com Thaciano balançando as redes aos 29 minutos. Pouco depois, Ademir ampliou a vantagem dos visitantes. A torcida alviverde passou a vaiar seus próprios jogadores, com destaque para o goleiro Luan Polli, que falhou em dois dos três gols dos baianos.

No retorno do intervalo, o Bahia administrou sua boa vantagem diante de um Coritiba que realizou mudanças na tentativa de uma reação que não se concretizou. Com espaços para explorar, o Bahia aumentou ainda mais sua vantagem quando Biel marcou o quarto gol aos 28 minutos da segunda parte, transformando o jogo em uma goleada de 4 a 1. No fim do jogo, Andrey conseguiu diminuir o prejuízo para os donos da casa, que foram vaiados antes e depois do apito final.

Classificação e próximos jogos

Com essa vitória, o Esquadrão de Aço avançou para a 15ª posição na tabela de classificação, acumulando agora 25 pontos e abrindo uma vantagem de quatro pontos sobre o Santos, o primeiro time na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Coritiba continua na lanterna da competição, com 14 pontos.

O Bahia volta a campo na segunda-feira (18), às 20h (horário de Brasília) em confronto decisivo contra o Santos no Brasileirão, diante do torcedor tricolor. Enquanto o Coritiba visita o Vasco na próxima quinta-feira (21), às 19h, buscando a recuperação no campeonato.