“São momentos de emoções”, diz Vojvoda após a classificação para a final da Copa Sul-Americana

Em partida válida pela Copa CONMEBOL Sul-Americana, o Leão do Pici venceu o Corinthians por 2 a 0 no jogo de volta e está na final da competição. Yago Pikachu e Tinga foram os autores dos gols que sacramentou a eliminação do time Paulista na competição. A final será decidida no dia 28 de outubro, no Uruguai, contra o vencedor da outra partida válida pela semifinal, podendo ser o Defensa y Justicia (Argentina) ou a LDU (Equador).

Após a classificação, o técnico Vojvoda e o jogador Yago Pikachu concederam entrevista coletiva.

Força da torcida

O técnico do Leão foi questionado sobre a falta que a torcida irá fazer na final da Copa, por ser um único jogo e em uma cidade tão distante “Acho que as pessoas do Fortaleza vão fazer todo um esforço, é um povo que acompanha sempre, que acompanhou em momentos difíceis de Série C”.

Vai renovar?

Pikachu foi perguntado se já teria algum acordo para renovação “Acho que esse gol pesa um pouquinho, mas em termo de renovação ou não, estamos conversando, tem até dezembro. O presidente sabe do meu desejo de permanecer, meu objetivo são esses três meses que a gente tem até o final do ano para conseguir o objetivo maior que é a Sul-Americana“.

Segura a emoção!

“São momentos de emoções, são momentos de desfrutar também, mas são momentos também de agradecer, principalmente aos jogadores”, disse Vojvoda após estar visivelmente emocionado.

LDU ou Defencia y Justicia?

“Ainda não analisei nossos adversários. Trabalhei no Defencia y Justica, é um time argentino, onde eu sigo o futebol argentino, então conheço mais o Defencia y Justicia do que LDU. Mas quando for o momento, analisaremos o time que teremos que enfrentar”, afirmou Vojvoda após ser perguntado sobre qual time prefere enfrentar na final.

Futebol vs tradição

Vojvoda foi questionado sobre como é ver o futebol ganhar da tradição “Eu falei com eles (jogadores), o favorito é o Fortaleza, porque o momento é de vocês. Corinthians tem a história, tem que respeitar, tem um bom time, mas esse momento é de vocês (jogadores). Então a partir desse conhecimento começamos a trabalhar”.

Sequência

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (8), às 18h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o América-MG, na Arena Castelão.