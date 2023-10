Fortaleza bate Corinthians em casa e está na final da Sul-Americana

Na noite desta terça-feira (3), Fortaleza e Corinthians se enfrentaram pela partida de volta das semi-finais da Sul-Americana 2023, na Arena Castelão.

Os donos da casa saíram vitoriosos no confronto pelo placar de 2 a 0, com gols de Yago Pikachu e Tinga, ambos no segundo tempo. Assim a equipe do Nordeste avança para a final e aguarda o resultado do outro duelo (Defensa y Justicia x LDU) para saber quem será seu adversário.

Pressão total do Lion​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A equipe do Fortaleza foi melhor durante a primeira etapa, jogando em casa ela pressionou durante a maior parte dos 45 minutos. Ambos os times tiveram oportunidade de abrir o placar. O Corinthians teve a sua mais clara com Yuri Alberto, aos 19 minutos, mas o atacante demorou pra finalizar e João Ricardo salvou com o peito.

Já o Fortaleza machucou seu adversário no jogo aéreo, com 11 escanteios no primeiro tempo, onde eles levaram perigo em quase todos. Porém foi pelo chão a sua maior chance, com Yago Pikachu, aos 36 minutos, o meia chutou rasteiro e obrigou o goleiro Cássio a esticar o braço pra evitar o gol.

O Leão procurou marcar no campo de ataque, pressionando os jogadores que estavam com a bola para poder ter maior posse, o Timão percebendo isso, buscava trocar passes o mais rápido possível para avançar pro campo de ataque e pegar a zaga adversária em menor número.

Festa no Castelão

O segundo tempo começou e nada mudou por parte dos donos da casa, já a equipe corinthiana voltou desatenta e pagou caro por isso. Com 4 minutos de jogo rolando, a bola sobrou nos pés de Yago Pikachu, dentro da pequena área ele girou pra cima de Fábio Santos, saindo cara a cara com Cássio e finalizou balançando as redes.

Aos 10 minutos, o Leão ampliou para 2 a 0, após cruzamento de Bruno Pacheco o lateral Fábio Santos falhou e Tinga nem precisou pular pra cabecear. Dá pra dizer que a equipe do Corinthians não existiu nessa etapa, muitos erros de passe e uma desorganização enorme. O Fortaleza aproveitou muito bem isso e com a vantagem no placar administrou bem.

O mandante fez um jogo extremamente seguro e competente, bem organizado não deu espaço para erros, tanto que a equipe do Corinthians nas raras oportunidades que chegou não teve sucesso.

Próximos confrontos

Os dois times voltam á campo neste fim de semana, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Flamengo no sábado (7), na Neo Química Arena, às 21h. A equipe do Fortaleza no domingo (8) vai receber o América-MG, na Arena Castelão, às 18:30h.