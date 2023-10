Cria da base do Avaí, Arthur Chaves realiza primeiros treinos com a Seleção Pré-Olímpica

Convocado pelo técnico Ramón Menezes para a disputa dos Jogos Pan-Americanos no Chile, o jovem Arthur Chavesjá está em preparação com o elenco na Granja Comary para o início do torneio.

O atleta tem uma passagem pelas categorias de base do Avaí, por onde jogou por mais de 10 anos, sendo capitão em todas as divisões pelas quais atuou. Sua estreia pela equipe profissional aconteceu em 2021, mas foi em 2022 que o jovem ganhou destaque no time principal.

Ao todo foram 27 jogos pelo Leão e um gol marcado, sendo 17 dessas partidas pela elite do futebol brasileiro. No mesmo ano o atleta foi vendido ao Acadêmico de Viseu (clube pertencente ao grupo Hoffeinheim, da Alemanha). De cara, o jogador ganhou espaço entre os titulares e fez um total de 35 jogos na temporada 2022-23 (todos como titular).

Arthur é um dos “novatos” da convocação e um dos quatro jogadores entre todos os 18 que atuam fora do país. A apresentação da seleção aconteceu nessa segunda-feira (9) e terá nove dias de preparação para enfrentar Honduras, Colômbia e Estados Unidos pelo Grupo B.

Em busca da quinta medalha de ouro, o Brasil estreia no Pan-Americano contra os Estados Unidos no dia 23 de outubro, em Valparaíso, às 14h. No dia 26, a Amarelinha enfrenta a Colômbia, às 16h, no dia 26 em Vinã del Mar. Pelo último compromisso da última fase, encara Honduras no dia 29, às 19h, em Sausalito.