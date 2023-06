Ramon Menezes lamenta derrota do Brasil para Senegal: "Não era o que esperávamos"

A Seleção Brasileira foi derrotada nesta terça-feira (20) diante de Senegal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O Brasil começou à frente no placar, mas levou a virada no segundo tempo e perdeu por 4 a 2.



Em entrevista após o jogo, o técnico interino Ramon Menezes se mostrou chateado pelo resultado, mas valorizou o adversário: "Não era o que esperávamos. Trabalhamos muito durante a semana, mas enfrentamos uma equipe muito difícil e que foram muito bem na Copa. Saímos daqui com uma grande lição."

Sobre o jogo

Analisando os noventa minutos, Ramon se mostrou satisfeito com o primeiro tempo da Seleção e destacou a individualidade de Senegal:



"O jogo em si, começamos muito bem, dominantes e com o controle das ações. Fizemos o gol logo e tivemos uma chance de ampliar em seguida. Mas enfrentamos uma grande equipe que soube controlar o jogo e no segundo tempo eles tiveram a felicidade de fazer o gol e na outra chance que eles tiveram o Mané foi muito feliz também. Mas se você pegar, tivemos mais posse de bola, mas eles, nas pouquíssimas chances que tiveram, conseguiram fazer o gol."

Transição e futuro no comando da Seleção

Sobre a demora na escolha do novo treinador e a possível espera de um ano por Ancelotti atrapalhar o planejamento, Ramon preferiu desconversar e falar sobre seu futuro comandando a equipe:



"Eu todas as vezes que precisarem estarei pronto para ajudar e todas as vezes que o presidente precisar eu estarei disposto. No futebol ou você ganha ou ganha experiencia. Mas agora eu só quero descansar. Vou esperar o contato do presidente e estarei sempre disposto a ajudar."



Importante lembrar que foi divulgado durante o jogo contra Guiné no último sábado (17) que a CBF havia fechado com Carlo Ancelotti. Dentro deste cenário, o italiano só iria assumir após o término de contrato com o Real Madrid no meio de 2024.

Próximos jogos

O Brasil entrará em campo novamente em setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O primeiro confronto será contra a Bolívia, em casa, sem data e local definidos.