Seleção Brasileira é derrotada pelos Estados Unidos no encerramento da SheBelieves Cup

Na noite desta quinta-feira (22), a Seleção Brasileira feminina perdeu para os Estados Unidos por 2 a 1, em Frisco, no Texas, no encerramento do torneio SheBelieves Cup. Alex Morgan e Mallory Swanson fizeram os gols das norte-americanas, e Ludmila descontou para o Brasil, quase no fim da partida. Com três vitórias, os EUA ficaram com o título do quadrangular.

Às Guerreiras batalharam, mas não deu…

A Seleção Brasileira fez um primeiro tempo acima do esperado. A equipe comandada por Pia Sundhage foi competitiva contra o bom time dos Estados Unidos. Mesmo não tendo tantas chances na frente, conseguiu neutralizar o forte ataque das americanas com bastante disposição tática.

A única falha das Guerreiras foi no meio, quando a Seleção Brasileira dava espaços para os EUA fazer infiltrações ao ataque. Aliás, foi assim que Alex Morgan marcou aos 44, em gol mal anulado por impedimento (lembrando que tínhamos VAR no quadrangular). Minutos depois, já no acréscimos, Swanson foi lançada na área, teve o chute travado mas a bola sobrou para Morgan, que chutou colocado, no canto direito de Lorena, e foi para o vestiário com a vantagem no placar.

No início da segunda etapa, Adriana acertou um bonito chute no travessão da goleira Alyssa Naeher. O Brasil indícios de que repetiria a boa atuação da primeira etapa e fosse em busca do empate. Mas a equipe canarinho não mostrou mais a mesma organização tática, e deu ainda mais espaços na defesa.

Aos 17, Tamires perdeu a bola na defesa e Lavelle acionou Mallory Swanson, que fez 2 a 0, o oitavo gol da atacante nos últimos seis jogos dos EUA. O Brasil não conseguiu mais ameaçar às americanas, porém, conseguiu marcar seu gol, ele veio apenas aos aos 44 minuto: em um cruzamento perfeito de Bruninha para Ludmila completar de cabeça pro fundo das redes, dando números finais ao jogo.

Como ficou?

Com três vitórias, os EUA fez 9 pontos e conquistaram o título do quadrangular. Japão 2° lugar, Brasil 3° lugar e Canadá 4° lugar, terminaram com três pontos.

Foto: Divulgação / USMNT

Próximos jogos

O próximo desafio da Seleção Brasileira feminina será dificílimo, mas valerá um título oficial: o jogo será válido pela Finalíssima, uma decisão entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa. As adversárias será a Inglaterra, no dia 6 de abril, no Wembley.

Depois, o Brasil jogará um amistoso contra a Alemanha, atual vice-campeã europeia, dia 11, também na casa das adversárias. Este serão os últimos grandes testes antes da Copa do Mundo, que inicia no dia 20 de julho. Às Guerreiras estreiam no dia 24, contra o Panamá.