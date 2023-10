Com números impressionantes em 2023, lateral Eduardo completa 50 jogos com a camisa do Sport

Contratado pelo Sport em agosto do ano passado após uma passagem pelo América-MG, o lateral-direito Eduardo completou na última segunda-feira (09), no empate por 3×3 contra a Ponte Preta, o seu jogo de número 50 com a camisa do Leão.

“Feliz demais com essa marca e por um clube que me acolheu da melhor maneira possível. Tenho muito carinho e respeito pelo Sport e espero que a gente finalize a temporada alcançando o nosso principal objetivo que é o acesso à Série A”, revelou o jogador.

Aos 36 anos, Eduardo acumula números impressionantes em 2023. Nos 35 jogos que entrou em campo na atual temporada, Eduardo saiu de campo derrotado apenas uma vez, além da eliminação nas penalidades para o São Paulo na Copa do Brasil após uma vitória por 3×1 no tempo normal.

“Realmente é um retrospecto interessante. A gente trabalha muito forte para entrar em campo e dar o nosso melhor e fico satisfeito quando consigo deixar minha parcela de contribuição ao time. Quem ganha e perde não é apenas o Eduardo, mas o nosso grupo que é bastante qualificado e focado em fazer o melhor para o clube”, analisou.

Restando sete jogos para o término da Série B, o Sport segue na vice-liderança com 55 pontos conquistados, mas segue de olho nas equipes que se aproximam do G4.

“Será uma reta final bastante emocionante e nós sabemos o que precisamos fazer para recolocar o Sport na elite do futebol brasileiro. Estamos muito concentrados em atingir esse objetivo que será de suma importância para o clube e para nós jogadores. Precisamos da união de todos nesse momento decisivo da competição”, finalizou o lateral que não perdeu nenhum dos 15 jogos que esteve em campo pela Série B.

O próximo desafio do Leão será na segunda-feira (16), às 20 horas, contra o Juventude, em Caxias do Sul.