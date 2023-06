Com casa lotada, Sport vence Avaí e vai ao G-4 da Série B

Com a casa lotada com presença única de mulheres, crianças e PCD'S, o Sport não se acanhou e venceu o Avaí, por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), pela 11ª rodada da Série B. Fabrício Daniel e Luciano Juba anotaram para o Leão. O árbitro ainda assinalou um pênalti a favor do Leão Catarinense, onde Waguinho descontou para os visitantes, já nos acréscimos.

Leão da Ilha domina e marca

Encorajado pela torcida que lotou a Ilha, o Sport entrou com todo gás e totalmente determinado. Logo aos dois minutos, em cruzamento fechado de Jorginho, Ygor Vinhas espalma, mas no rebote, Fabrício Daniel marcou o seu primeiro com a camisa rubro-negra. Em vantagem, o Leão decidiu buscar "mais um", escutando a torcida que pedia nas arquibancadas.

Aos 10, o árbitro precisou do auxílio do VAR para indeferir uma penalidade a favor do Leão, quando o cara do amor, sim, menino Love, chutou um defensor tocou com a mão na bola. A penalidade não veio por posição irregular de Fabinho na jogada. Após o lance, a equipe do técnico Enderson Moreira diminuiu o ritmo.

Dando assim, espaço para o Avaí se mostrar e equilibrar a partida, que ficou mais disputada no meio de campo, com as duas equipes se batendo, muito lá e cá. Na reta final, o Leão catarinense acordou, e Natanael driblou Eduardo, puxando para a direita e arriscou o chute cruzado, que vai perto do gol de Renan, decretando ir para os vestiários em desvantagem.

Sport amplia e recebe aplausos da torcida

No mesmo ritmo da etapa inicial, mas um pouco mais destemido, o Leão pernambucano retornou aos gramados pronto para marcar. E mais uma vez o gol chegou cedo, mais uma vez aos dois minutos, num belo passe de Jorginho para Juba, que recebeu, dominou e entrou na área, driblou o goleiro e ampliou a vantagem em casa, levando a torcida à loucura.

Com a vantagem ampliada, o Sport buscou apenas segura-la, sem correr riscos e desfrutou o restinho do jogo. Aos 43, Love chegou a marcar mais um, mas foi assinalado o impedimento. Na sequência, ainda veio um susto, o árbitro marcou pênalti de Eduardo em Waguinho. O próprio Waguinho foi para a cobrança e anotou o gol de honra do Leão Catarinense. Sem mudanças, o árbitro encerrou a partida, mesmo assim, a festa continuou nas arquibancadas, os atletas leoninos receberam o reconhecimento da torcida com aplausos.

Mas, e como ficou?

O resultado desta noite deixa sabores e dissabores, já que o Leão Pernambucano entrou pela primeira vez, no grupo de acesso da Série B, o G-4, com duas partidas a menos, somam 20 pontos e estão em quarto lugar, com um gostinho bom e apoiado pela torcida. Já o Leão catarinense, vive o dissabor de cinco jogos sem vencer e fica na zona de rebaixamento, em 18° lugar, com apenas oito pontos somados.

Próximos Jogos

Ambas equipes voltam a jogar pela Série B no fim de semana. Os Sport visita a Ponte Preta, neste domingo (11), às 11h, no Moises Lucarelli. No mesmo dia, o Avaí, às 15h30, recebe o Botafogo-SP, na Ressacada.