"Tivemos postura péssima", reclama Enderson Moreira após empate do Sport com Ponte Preta

O Sport empatou em 3 a 3 contra a Ponte Preta na última segunda-feira (09), na Ilha do Retiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão sofreu três gols em 13 minutos, mas conseguiu se recuperar no confronto, o que foi motivo de avaliação pelo técnico Enderson Moreira

"Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos jogos, não sofremos gols nos primeiros minutos. Sofremos por volta dos vinte e poucos minutos. E depois de sofrermos o gol, tivemos um baque emocional. Tanto que no primeiro tempo, o time não foi aquele ao qual estamos acostumados a assistir", afirmou Enderson Moreira.

O Sport sofreu pelo menos um gol em 28 dos últimos 29 jogos, considerando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão caiu de rendimento no setor defensivo, que era o mais equilibrado da equipe durante os primeiros meses do ano.

"Tivemos uma postura muito ruim, ou até péssima, considerando o que estávamos acostumados a fazer. Normalmente, não faço mudanças no primeiro tempo, mas o time estava indo mal, então precisei fazer algo", completou o técnico do Sport.

"Entendemos a decepção dos torcedores, mas eles foram muito solidários. Quando fizemos o primeiro gol, foram eles que nos empurraram para a frente. Os jogadores terminaram a partida muito desgastados, e eles fizeram a diferença. Saímos de um 3 x 0 para um 3 a 3, conseguindo pelo menos um ponto no final", finalizou.

Agora, o Sport terá alguns dias de preparação para enfrentar o Juventude na próxima segunda-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.