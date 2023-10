Palmeiras fica perto de anunciar volante Aníbal Moreno para 2024

O Palmeiras está próximo de acertar sua primeira contração para a temporada de 2024. Trata-se do volante Aníbal Moreno, do Racing, da Argentina.

O negócio está a poucos passos de ser concretizado e faltam apenas detalhes para que o argentino vista o manto do Verdão no ano que vem. Entre estes detalhes, estão a realização de exames médicos e a assinatura de contrato. No entanto, partes já estão acertadas com valores e com o acordo.

O jogador de 24 anos foi alvo do Palmeiras na última janela de transferências e, após pedida argentina em cerca de 10 milhões de dólares pelo atleta, o negócio fracassou. Os valores desta nova tratativa ainda não foram divulgados oficialmente, mas segundo apuração do jornal 'Lance!', giram em torno de 7 milhões de dólares, cerca de R$ 35 milhões.

Aníbal Moreno havia sinalizado o interesse de ir para o Palmeiras na última janela de transferências e ficou insatisfeito com o desfecho das tratativas. O Racing recentemente lhe deu um aumento salarial, mas manteve a duração do contrato até dezembro de 2025.

A presidente Leila Pereira disse na última semana que busca de três a quatro reforços para a temporada que vem. Além do volante argentino, o Verdão está em conversas com Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que ainda não resolveu seu futuro.