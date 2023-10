"Sou um privilegiado", destaca Marquinhos sobre ciclo na Seleção Brasileira

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17), em Montevidéu, em um jogo válido pela quarta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Em seu terceiro ciclo na Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos comentou sobre sua experiência com a camisa da "Amarelinha".

"Fico muito feliz por estar no meu terceiro ciclo na Seleção. Fico feliz por me manter. A gente sabe o quanto é difícil chegar, o tanto de meninos que sonham e lutam estar aqui, e sou um privilegiado. Batalhei bastante", celebrou.

Ainda durante a coletiva, o zagueiro do Paris Saint-Germain comentou sobre os novos companheiros que foram convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O defensor afirmou que todos que estão no grupo não têm lugar garantido nos 11 titulares.

"Ninguém tem cadeira cativa na Seleção, competitividade muito grande, nova geração com Gabriel Magalhães, (Éder) Militão e Bremer. Temos que fazer o melhor sempre para continuar aqui. Venho tentando ajudar meus companheiros, muitos me ajudaram aqui. A experiência te traz coisas boas, coisas que eu não via, tecnicamente e taticamente', explicou.

