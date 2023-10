Em meio a desconfiança, Brasil encara Uruguai em Montevidéu

Na noite desta terça-feira (17), a Seleção Brasileira visita a Seleção Uruguaia, no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. A partida é válida pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e terá início às 21h (horário de Brasília).

Na última quinta-feira (12), o Brasil amargou um empate em 1 a 1, contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O resultado levantou mais uma vez questionamentos acerca do desempenho da equipe e de alguns jogadores que já são frequentemente “cornetados”.

Já a Celeste, que passa por um trabalho de reformulação sob o comando de Marcelo Bielsa, empatou com a Colômbia, por 2 a 2, fora de casa, em jogo muito disputado.

Situação na tabela

Após o empate na última rodada, os comandados de Fernando Diniz perderam o 100% de aproveitamento e agora possuem 7 pontos (duas vitórias e um empate). Além disso, viram a rival e atual campeã do Mundo Argentina vencer seu duelo e roubar a primeira colocação.

Do outro lado, os comandados de “El loco” Bielsa estão na 4ª colocação, com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota) e buscam encostar nas lideranças.

Mudanças na escalação

O técnico Fernando Diniz realizou no último treino algumas mudanças na equipe titular. Por lesão, Danilo foi cortado e será substituído por Yan Couto. Além disso, Diniz realizou duas outras mudanças por opção técnica. Guilherme Arana e Richarlison, este último muito contestado, deram lugar a Carlos Augusto e Gabriel Jesus, respectivamente, na atividade.

O ex- Corinthians Carlos Augusto deverá fazer sua estreia pela Seleção Brasileira. Após rumores de que a seleção Italiana estaria interessada em patriá-lo, após grandes atuações pelo Monza e pela Inter de Milão, o lateral foi convocado por Diniz e frustou os planos italianos.

Prováveis escalações

Uruguai

Rochet, Nández, Ronald Araújo, Viña e Piquerez; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri, Maxi Araújo e Darwin Núñez.

Técnico: Marcelo Bielsa

Brasil

Ederson, Yan Couto (Emerson Royal), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro (André), Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vinicius Junior e Gabriel Jesus.

Técnico: Fernando Diniz

Retrospecto

No histórico do confronto, ampla vantagem da seleção Canarinho. Em 89 partidas, são 49 vitórias brasileiras contra 20 uruguaias e 20 empates. A última vitória Uruguai foi em 2001, em partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. De lá para cá, foram doze partidas, sendo sete vitórias brasileiras e 5 empates.