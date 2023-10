Autor de gol contra Venezuela, Gabriel Magalhães destaca emoção de atuar pelo Brasil: "Era um sonho"

Titular do Arsenal, da Inglaterra, e autor do gol brasileiro no empate contra a Venezuela no último jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, o zagueiro Gabriel Magalhães segue em alta. O defensor comentou sobre a emoção de atuar com a camisa amarela, pentacampeã do mundo.

"Como comentei com minha família após o jogo, eu não estava acreditando ainda, você fazer um gol pela Seleção jogando em seu país, com toda a torcida, você ver a felicidade da sua família, seus amigos, é muito gratificante, era um sonho para mim vestir a camisa da Seleção, agora poder estar jogando e ter feito meu primeiro gol... Estou muito feliz", comemorou o zagueiro.

"A partir do momento que entro em campo, tento fazer o meu melhor, aproveitar oportunidade, aprender com todos que estão ali. Vestir a camisa da Seleção não é para qualquer um, estou feliz por estar aqui, podendo ter oportunidade. Sabemos que na Seleção tem muita competitividade, sempre que eu estiver aqui vou tentar fazer o meu melhor", finalizou o zagueiro.

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. O jogo é válido pela quarta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.