Com gol no final, Venezuela arranca empate fora de casa contra o Brasil

Na noite desta quinta-feira (12), Brasil e Venezuela mediram forças na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo entre os selecionados foi válido pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2026, e terminou empatado em 1 a 1. Gabriel Magalhães abriu o placar, mas Eduard Bello diminuiu.

Com o empate, a seleção canarinho perdeu o posto de líder na ponta da tabela de classificação, e está em 2º colocado com 7 pontos conquistados. Por sua vez, os venezuelanos estão em 6º lugar com 4 pontos na conta.

Yan Couto, lateral-direito do Girona, da Espanha, fez sua estreia com a amarelinha. O atleta de 21 anos entrou ainda na etapa inicial após Danilo deixar o gramado por dores no tornozelo.

Primeiro tempo, nada de bola na rede

Os 45 minutos iniciais foram de pouca emoção. O Brasil foi superior nas estatísticas, entretanto, as descidas rumo ao campo de ataque, terminaram em finalizações de fora da área que pouco levaram perigo a meta por Rafael Romo.

A melhor oportunidade criada pelos mandantes aconteceu aos 38 minutos, quando Case miro arriscou o chute de longa distância da intermediária, a tentativa tinha endereço, mas parou na boa defesa do arqueiro rival.

Nos acréscimos foram os venezuelanos que tiveram brechar para marcar. A bola roubada ainda no campo defensivo parou nos pés de Darwin Machís, que finalizou do meio da rua, mas Ederson sujou o uniforme para evitar o tento do adversário.

Segundo tempo, acreditar até o fim

Com apenas 5 minutos da última metade de jogo, o Brasil, enfim, tirou o zero do placar. A seleção pentacampeã mundial teve um escanteio a seu favor pelo lado esquerdo, Neymar cruzou na medida para que Gabriel Magalhães apenas cabeceasse forte para colocar os donos da casa a frente, 1 a 0.

Aos 39 minutos, a Venezuela deixou tudo igual com uma obra de arte assinada por Eduard Bello. O cruzamento vindo do flanco direito foi direcionado para o camisa 13, que de voleio mandou para o fundo do gol, 1 a 1.

De olho no calendário!

O próximo compromisso dos comandados de Fernando Diniz será na próxima terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília). O duelo em questão será contra o Uruguai, fora de casa.

A seleção venezuelana volta a campo no mesmo dia, porém às 18h (horário de Brasília). O elenco treinado por Fernando Batista atuará em seus domínios contra o Chile.