Barcelona entra em acordo com Athletico-PR e antecipa ida de Vitor Roque para janeiro

O atacante Vitor Roque, de 18 anos, se apresentará no Barcelona em Janeiro de 2024. As diretorias dos dois times se acertaram para antecipar a ida da joia brasileira, que havia acertado seu contrato e era aguardado na Espanha em Julho da próxima temporada. O Barça tinha tentado convencer os paranaenses a adiar a chegada do atleta, após eliminação na Copa Libertadores, mas sem sucesso.

O técnico Xavi Hernández já deixou bem claro que gostaria de contar com o camisa 9 em seu plantel o quanto antes. Nesta segunda, o luso-brasileiro Deco, o diretor esportivo catalão, chegou em Curitiba para ter uma conversa com o jovem jogador e a diretoria do Athletico para falar a respeito do Fair-Play financeiro no Barcelona, devido a crise financeira que o clube passou pelos últimos anos.

Esclarecendo que não terá problemas com essa parte financeira, uma vez que o limite salarial do Barça caiu significativamente. Assim com a chegada do atacante em janeiro, fará o clube espanhol procurar novos patrocinadores, ajustar seu orçamento e vender jogadores para poder inscrever Vitor Roque nas competições.

A família do jovem pretende viajar para Barcelona em novembro para procurar uma moradia e acostumar com a cultura do país antes de sua mudança oficial.

O jogador está lesionado desde partida contra o Internacional pelo Brasileirão, em 21 de setembro, mas tem sua volta planejada para novembro deste ano e será essencial para ajudar o Athletico a brigar pela vaga na Libertadores do ano que vem, além de fazer sua despedida ao clube que o acolheu e ajudou a crescer muito no futebol.