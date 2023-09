Com gol no apagar das luzes, Athletico-PR vence o Internacional no Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (21), o Athletico-PR venceu o Internacional pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi disputado no estádio do furacão, a Ligga Arena, e o confronto foi marcado por duas baixas importantes, Madson e Vitor Roque, que deixaram o campo antes dos 10 minutos da primeira etapa. Os gols do confronto foram marcados por Erick e Alex Santana e o Colorado descontou com Carlos De Pena.

Tudo igual

O Inter teve uma boa chance logo no início da partida com o estreante Dalbert, mas o lateral chutou a bola por cima do gol. Ainda no início o Athletico-PR perdeu Madson e Vitor Roque com menos de 10 minutos de jogo.

O Colorado pressionava a saída dos mandantes, mas aos pouquinhos o Furacão começou a se soltar.

Até que aos 22, Zapelli fez Rochet trabalhar para fazer uma grande defesa.

Pouco depois, saiu o gol. Erick, após rebote, dominou, ajeitou e chutou sem chances ao goleiro.

O que não assustou o Colorado e após uma saída errada de Fernandinho, Lucca deu assistência para Carlos de Pena empatar. E assim a etapa terminou empatada.

Triunfo rubro-negro

O Furacão logo de cara quase retomou a vantagem. Aos seis minutos, Vitor Bueno em cobrança de falta fez Rochet se esticar todo para defender.

O Inter teve duas oportunidades pouco depois, mas Léo Linck brilhou. Aos 18, Luiz Adriano ajeitou para De Pena, que obrigou o goleiro a espalmar. Na sequência, novamente o centroavante cabeceou na pequena área, mas lá estava Léo Linck fazendo outra grande defesa.

O jogo seguiu aberto, e o Athletico-PR teve nova chance, mas Thiago Heleno parou na trave após escanteio. O poste voltou a salvar o Inter aos 43 minutos, quando Canobbio recebeu de Bustos, e finalizaçou de dentro da área.

A pressão surtiu efeito minutos depois, quando Canobbio cruzou para Alex Santana, que apareceu para cabecear para o fundo das redes. Dando assim números finais a partida, 2 a 1 para os donos da casa.

Próximos confrontos

O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira (27), contra o Fluminense, em partida válida pelo confronto de ida da semi-final da Copa Comenbol Libertadores. A partida será no estádio do Maracanã, às 21h30. Já o Athletico-PR volta a jogar apenas no dia 01 de outubro, confronto válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba. O jogo será no Couto Pereira, às 16h.