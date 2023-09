Athletico recebe "dividido" Internacional em busca do G-6

Nesta quinta feira (21), Athletico Paranaense e Internacional se enfrentam na Ligga Arena, às 19h30. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Athletico vem de uma boa vitória jogando fora de casa. Na última quarta feira o Furacão venceu o Flamengo por 3 a 0. O time está com 37 pontos e em oitavo lugar, com uma vitória hoje pode chegar a 40 pontos. Dessa maneira, chegando perto do G-6 do campeonato com o mesmo número de pontos que o mesmo Flamengo, que empatou ontem contra o Goiás.

Com números muito positivos dentro de casa essa temporada, a equipe do Paraná defende uma invencibilidade de nove anos contra o Internacional jogando em Curitiba. Nesse período foram cinco vitórias e três empates, sendo onze gols marcados e quatro sofridos.

O Colorado vem para a partida depois de se recuperar e voltar a ganhar na última rodada. Também na última quarta-feira, o Internacional bateu o São Paulo, de virada, com gols de Bustos e Renê. O resultado positivo acabou com o jejum de 10 jogos sem vitória do time gaúcho. Com 29 pontos a equipe se encontra na décima segunda colocação e busca se recuperar no campeonato.

De olho no G-6

O técnico Wesley Carvalho ainda não poderá contar com Bento. O goleiro já começou seu trabalho de transição física, mas não tem condições de jogo. Bento sofreu uma lesão na coxa no treino antes da partida contra o Fluminense no dia 27 de agosto. Por outro lado, o treinador conta com a volta de Fernandinho e Vitor Roque que estavam suspensos na última rodada. Canobbio que havia sido poupado também deve voltar ao time titular.

Provável escalação: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli (Alex Santana); Canobbio e Vitor Roque.

Inter deve ir com time misto

Visando a semifinal contra o Fluminense na próxima quarta-feira, Eduardo Coudet vai poupar seus titulares. Os únicos dois jogadores que devem começar o jogo e são considerados importantes são Rochet e o lateral Bustos. Coudet ainda não pode contar com Vitão e Jhonny, mas os jogadores já começaram o recondicionamento e podem voltar para a Libertadores. Sem atuar desde maio do ano passado, o lateral esquerdo Dalbert terá sua reestreia.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e De Pena; Lucca e Luiz Adriano.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Daiane Muniz