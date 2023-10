Fim da novela! Rafinha renova com o São Paulo até dezembro de 2024

Após longas discussões e especulações, o martelo foi batido. Rafinha ficará no São Paulo para 2024. O acordo foi anunciado pelo próprio lateral direito em uma entrevista concedida ao programa The Noite, apresentado por Danilo Gentilli, no SBT.

O jogador assumiu um papel de extrema importância na equipe são-paulina. Capitão, líder e experiente, o ex- Bayern de Munique, com mais de 80 jogos pela equipe, é visto como peça importantíssima do esquema de Dorival Júnior, assim como afirmou o diretor de Futebol do tricolor paulista, Carlos Belmonte.

“Ele é o principal líder, junto com o Calleri, nos ajuda muito aqui no dia a dia na condução do elenco.”

Revelações no The Noite

Durante sua participação no programa, o lateral, que foi titular em toda a campanha do título inédito da Copa do Brasil, comentou sobre a sensação da conquista.

“O torcedor do São Paulo já estava há algum tempo esperando uma conquista assim grande. Graças a Deus, conseguimos”

Além disso, Rafinha salientou a desconfiança que o elenco são-paulino sofreu ao longo da temporada e como o técnico Dorival Júnior foi importante para a conquista.

“Viemos de um primeiro semestre ruim. Fomos eliminados do Campeonato Paulista. Então diziam que éramos um time fracassado e derrotado, um time que não iria conquistar nada e que iria entrar no Brasileiro para não ser rebaixado. Isso foi combustível para nós [...]”

“Tanto é que nos bastidores o professor Dorival usou muito isso. Mostrava as falas de algumas pessoas, ex-jogadores, alguns apresentadores de programas esportivos, que pegaram pesado com a gente. Isso foi o que alimentou a gente até a decisão da Copa do Brasil. Todos davam o Flamengo como favorito, afinal jogam juntos há mais tempo, mas conseguimos essa façanha depois de um caminho tão difícil.”

Libertadores

Certamente, um dos principais motivos para a renovação de Rafinha foi, além da conquista da Copa do Brasil, a possibilidade de disputar a Copa Libertadores em 2024 pelo Tricolor Paulista.

Já campeão da competição quando defendia o Flamengo em 2019, o lateral comentou sobre sua relação com a torcida rubro-negra.

“Os flamenguistas têm um caso de amor e ódio comigo. O torcedor raiz, agradece muito. Joguei um ano no Flamengo e parece que foram dez. O torcedor do Flamengo é fanático mesmo, daí os caras xingam, mas chega perto, eles falam: "Volta para o Flamengo"

Aposentadoria

Por fim, Rafinha revelou exclusivamente no programa que a temporada que vem será sua última no futebol, atuando profissionalmente.

“Vou me aposentar no final de 2024, pelo São Paulo. Essa notícia é em primeira mão, nem minha família sabe”