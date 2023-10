Calleri realiza cirurgia na Argentina e não atua mais em 2023

Na última segunda-feira (9), o centroavante Jonathan Calleri foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito e não atuará mais nesta temporada. O jogador se lesionou ainda no Campeonato Paulista, em partida contra o São Bernardo, porém, havia realizado um tratamento conservador, para conseguir atuar.

A temporada do atacante

Na temporada, Calleri tem 44 jogos pelo São Paulo e marcou 14 gols, sendo um deles no jogo de ida da final da Copa do Brasil. O título colaborou para que a decisão fosse tomada e a cirurgia realizada neste momento mais “tranquilo” da temporada, após o tricolor paulista se distanciar da zona do rebaixamento.

Atualmente, a equipe ocupa a 10ª posição, com 35 pontos, oito a frente do Vasco da Gama, primeira equipe dentro do Z-4.

Em sua última partida antes da cirurgia, o atacante marcou dois gols contra o Corinthians, ajudando o São Paulo a virar o clássico Majestoso.

O atacante Calleri foi submetido a artroscopia no tornozelo direito nesta segunda-feira (9), na Argentina, para a retirada de corpo livre na região lesionada.



Agora, o argentino focará seus esforços na recuperação da lesão, pois prioriza a disputa da Copa Libertadores da América, em 2024, e quer estar à disposição do técnico Dorival Júnior já para a Supercopa, no início do ano.

O substituto

Dorival terá uma "dor de cabeça" para escolher o jogador que atuará no lugar de Calleri no restante da temporada. Erison é o jogador com características mais parecidas ao do argentino, porém também está lesionado.

Portanto, a vaga ficará entre jogadores com características distintas, como: Juan, Pato, Luciano e até James Rodríguez, obrigando o treinador a realizar mudanças na forma da equipe paulista atuar.