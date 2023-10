Dorival exalta duelo com Vasco apesar do empate sem gols : “Partida agradável de ver”

Na tarde deste sábado (7) em São Januário, São Paulo e a Vasco acabaram empatando por 0 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro 2023, o Tricolor Paulista vive fase tranquila, após ser campeão da Copa do Brasil, e garantindo a vaga para a fase de grupos da Libertadores 2024, a equipe de Dorival Jr está usando o torneio nacional para fazer teste na equipe e lutando apenas para fazer os 45 pontos e assim se garantir na séria A no ano que vem. Já o Vasco continua na sua briga contínua para sair de forma definitiva da zona de rebaixamento.

Partida boa de se ver

Após o duelo, o treinador Dorival Jr fez uma análise sobre a partida em geral, e segundo o mesmo, apesar de ter sido uma partida sem gols marcados, ambos os times conseguiram criar boas oportunidades.

“O jogo foi muito intenso na primeira etapa, talvez tivéssemos que quebrar esse ritmo inicial, mas tentamos imprimir uma velocidade e talvez alguns passes desperdiçados das duas equipes tenham tirado oportunidades de algumas jogadas, algumas tabelas, algumas jogadas de infiltrações. Eu acho que de um modo geral, num todo, o São Paulo tentou se manter organizado dentro da partida. Não sofreu, à exceção da bola no início do segundo tempo, que bateu na nossa trave”.

“No mais, tentamos, tivemos algumas oportunidades. A defesa do Vasco estava muito bem postada. As duas equipes buscaram. Poderíamos ter tido gols, mesmo que o empate fosse o resultado final. Mas um empate com gols, porque estávamos atrás a todo momento. Foi ao menos uma partida agradável de se ver, com duas equipes que tentaram realizar algo nos 90 minutos”.

Dificuldade na Transição de Campeonatos

Foto: Divulgação/São Paulo

O comandante também falou um pouco sobre uma possível acomodação dos jogadores após terem ganho um grande título e de certa forma já ter conseguido alcançar todos os objetivos da temporada, e agora apenas seguindo o calendário.

“É muito difícil esse momento de se desligar de uma competição e se voltar para outra, mas acredito que já tenhamos cumprido essa etapa. Fiquei muito feliz com a intensidade do nosso time. Intensidade de disputa a todo momento, briga pela posse de bola, buscando criação de jogadas, aproximação. Tentamos a todo momento e infelizmente acabou não acontecendo, mas acredito que já voltamos por completo ao Brasileiro e precisaremos de muito mais para melhorarmos a nossa posição”.

Falta de Capricho

Foto: Divulgação/São Paulo

Por parte dos jogadores que estivarem dentro das quatro linhas, o ídolo e capitão na partida de hoje, Lucas Moura admitiu situação muito desconfortável dentro do Campeonato Brasileiro e lamentou a falta de capricho, que segundo o mesmo, foi um dos grandes motivos para a equipe não ter saído vencedor do Rio De Janeiro.

“Nossas atenções têm de ser no Brasileiro, que é o campeonato que nos resta. Estamos numa situação não tão confortável, sabíamos da dificuldade de jogar aqui, da torcida. E a equipe deles precisando do resultado. Acho que poderíamos sair com um resultado melhor, com um pouquinho de capricho poderíamos sair com os três pontos. Mas o importante quando não ganha é não perder“.

Próximo Compromisso

O São Paulo têm seu próximo compromisso marcado para daqui a aproximadamente duas semanas, esse tempo extenso se deve pela pausa das competições nacionais para a famosa Data Fifa. O duelo está definido para acontecer no dia 11 deste mês (Outubro), em que terá de enfrentar o lanterna Goiás, no Estádio da Serrinha, às 20h. O confronto é válido pela vigésima sétima rodada do Brasileirão 2023