Ancelotti nega acerto com Seleção Brasileira: "É tudo uma questão de rumores"

Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti vivem uma grande novela, já que o treinador que parecia que havia acertado com a CBF para comandar o Brasil a partir do ano que vem, negou qualquer acerto e se diz feliz no Real Madrid. Assim deixando o caso como uma grande incógnita para os torcedores brasileiros.

Na última quarta-feira (11), Ancelotti foi homenageado pela Universidade de Parma e recebeu o título de Mestre Honorário pela sua carreira no futebol. Durante este evento, o Reitor acabou revelando que o comandante estava acertado com a seleção pentacampeã.

"Em 2024, Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos técnicos: treinar o Brasil. O primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a Seleção Brasileira. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é total e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará."

Mas em entrevista à Rádio Anch'io Sport, o atual treinador do Real Madrid afirmou que todas as informações que envolvam seu nome com o Brasil são apenas especulações e está contente com seu momento na equipe espanhola.

"Acordo com o Brasil? É tudo uma questão de rumores, de ligações... Me sinto muito bem no Real Madrid como as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar ao mesmo nível."

O italiano é ídolo merengue e vive grande momento no clube, com contrato até junho de 2024. Ainda não definiu seu futuro, mas já foi confirmado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues que sua chegada a seleção ocorrerá após término de seu vinculo em Madrid.

Sendo um nome extremamente forte e essencial para nossa seleção que desde saída de Tite, ainda não encantou. Fernando Diniz está indo para seu quarto confronto comandando a canarinho e busca vencer para conquistar a confiança de todos e voltar ao topo da tabela das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

Próximo compromisso

O Brasil encara o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.