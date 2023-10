No Água Santa, Breno Liborge relembra passagem no Santos e vive recomeço no futebol

Nascido em Presidente Prudente, Breno Liborge já chamava muita atenção por seu talento com a bola ainda na escola, onde os professores comentavam que ele deveria perseguir o sonho de ser jogador. Ele deu seus primeiros passos no esporte em uma escolinha do Corinthians, aos 4 anos. Depois de algum tempo se transferiu para o CTC Vila Ema, e retornou ao Corinthians para jogar futsal na equipe. Ainda nas quadras, Breno se transferiu para a BASF Suvinil no salão, onde ficou por 5 anos. Até que, quando tinha 10 anos, foi aprovado em um teste no São Caetano e jogou no futebol de campo pela primeira vez, onde ficou por um tempo até se transferir para o time Sub-15 do EC São Bernardo e permaneceu lá por mais cinco temporadas.

No clube do ABC Paulista ele passou por todas as categorias de base até chegar ao Sub-20, onde disputou o campeonato estadual da categoria e a Copa São Paulo de Futebol Jr. em 2022. Suas atuações começaram a chamar a atenção de grandes equipes, Breno até fez testes em algumas, mas não teve retorno. Então voltou para o EC São Bernardo e continuou se destacando no Campeonato Paulista, principalmente em jogos contra os grandes times do Estado, como Santos e Palmeiras. Até que um dia foi convidado para uma avaliação no Peixe onde foi aprovado.

“Comecei no salão, mas sabia que se me dedicasse a minha chance para migrar para o campo ia chegar. Quando finalmente tive a oportunidade aproveitei e hoje estou construindo meu sonho. EC São Bernardo é um time que tenho muito carinho também, pela oportunidade e sempre ter me recebido de portas abertas”, disse o jogador.

No começo pelo Santos, Breno não era relacionado para os jogos, apenas treinava com o elenco e só jogou alguns campeonatos regionais menores. Ele estava no elenco que foi campeão paulista Sub-20, mas após o fim da competição foi dispensado pelo alvinegro e retornou ao E C São Bernardo. Foi um período complicado ,já que se esperava disputar a Copinha 2023 pelo Peixe.

“Foi um período de bastante aprendizado e amadurecimento, dentro e fora do campo. Algumas expectativas foram criadas, mas isso já ficou no passado. No fim, sou grato ao Santos pelo espaço, infelizmente não foi da maneira que eu esperava, mas amadureci muito profissionalmente”, relatou Breno.

Após a passagem pela Vila Belmiro, o garoto de 19 anos retornou ao EC São Bernardo, onde disputou o Campeonato Paulista Sub-20 nesta temporada. Algum tempo depois surgiu a oportunidade de ir para o Água Santa, onde ele está até hoje. Ainda não estreou oficialmente pelo Netuno, pois jogou o estadual por outro clube e está treinando com o elenco.

"Como disse sou muito grato ao EC São Bernardo, por sempre acreditar no meu potencial . Porém agora é focar nessa oportunidade que surgiu de ir para o Água. Já estou treinando com o grupo e sigo com grandes expectativas do que vem por aí vestindo essa camisa que recentemente foi vice -campeã paulista . Feliz e motivado nessa nova casa", finalizou.