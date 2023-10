Jissele fala em confiança alta do América-MG e projeta jogo decisivo contra Atlético-MG pelo Estadual

O América-MG chega para a última rodada do Campeonato Mineiro com a chance de alcançar seu primeiro objetivo no torneio: a liderança da fase geral. De olho no último compromisso da equipe, contra o Atlético-MG, Jissele expôs suas expectativas.

A lateral-direita do Coelho analisou, primeiro, a confiança do time para a partida. Na visão dela, chegar para o duelo com a classificação já garantida dá à equipe tranquilidade para o jogo. Além disso, a união do elenco dá forças para os compromissos mais difíceis.

"Certamente a nossa confiança como grupo aumenta em ter um dos objetivos já alcançados. Estamos trabalhando muito forte desde o começo para que pudéssemos ir somando pontos e chegarmos nessa fase final da competição cada vez mais maduras e como uma equipe difícil de bater. Estamos muito fechadas e unidas e tenho certeza que a força do grupo como um todo vai fazer diferença", afirmou a atleta.

Ao jogo contra o Atlético-MG acontece às 15h deste sábado. Consciente das dificuldades da partida, Jissele analisou o encontro dos dois times, falou sobre a crescente do América no campeonato e garantiu que sua equipe está pronta para o desafio.

"Já sabíamos de cada degrau que teríamos e o próximo jogo é mais um para alcançarmos um dos objetivo da competição, que é acabar essa fase como líder. Acredito que vai ser um jogo bem disputado. Assim como nossos adversários, estamos trabalhando muito duro e esperamos colher os frutos desse trabalho. Estamos prontas pra desempenhar tudo o que já viemos fazendo durante a competição e nesse jogo não será diferente. Clássico é clássico e espero que a gente saia com o resultado positivo para seguirmos líderes no campeonato", completou.

O América chega para o duelo com os mesmos 10 pontos do segundo colocado Cruzeiro, mas leva a melhor nos critérios de desempate. A partida decisiva contra o Atlético-MG acontece na Cidade do Galo.