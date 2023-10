Santos anuncia seu terceiro uniforme em homenagem ao Japão

Desde a imigração japonesa à campanha de intercionalização da Marca "Santos do Mundo", a conexão Santos/Japão é fundamental para entendermos a história do Alvinegro Praiano e da cidade de Santos.

"O Santos FC e a cidade de Santos tem uma forte ligação com o Japão. Temos certeza que o novo terceiro uniforme será um grande sucesso de vendas", disse Andrés Rueda, presidente do clube.

Em parceria com a fornecedora esportiva, Umbro, até 2024, o novo uniforme terá de encarar velhos desafios, como a constante insatisfação dos torcedores com a distribuição e a falta de variedades do uniforme santista. Insatisfação que se tornou pública em 2022 após a declaração de Rueda.

"Não estou 100% satisfeito com a Umbro. Sou torcedor e sinto que marca deixou a desejar", afirmou Rueda, na oportunidade.

A ligação Santos e Japão

Há 115 anos no porto de Santos, desembarcava o navio Kasato Maru, e alí se iniciava a conexão histórica entre e a cidade praiana e o país asiático. Com diversas homenagens espalhadas pela cidade, destaca-se o monumento localizado no Parque Mario Santini, feito por Tomie Ohtake (1913-2015). A obra é considerada um dos maiores cartões postais da cidade.

Santos do Mundo: Etapa Ásia

Foto: Reprodução/Santos

Com 58 jogos, 45 vitórias e um saldo de 155 gols, a Etapa Ásia foi primordial na internacionalização da marca e na história do clube.

Em 26 de Maio de 1972, liderados pelo eterno Rei Pelé, a equipe santista bateu por 3 a 0 a seleção japonesa e levou para casa a histórica taça, Fita Azul. Na oportunidade, Pelé marcou duas vezes e Jader também balançou as redes. Uma partida histórica para as 53.516 pessoas presentes no Estádio Olímpico Nacional de Tóquio.