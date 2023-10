Fortaleza e LDU decidem final da Copa Sul-Americana no Uruguai

Chegou o dia da decisão do campeonato da Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU entram em campo neste sábado (28), às 17h (Brasília), na cidade de Maldonado, no Uruguai, no Estádio Domingo Burgeño Miguel.

O Leão vai em busca de um título inédito, seu primeiro título continental, e também sendo a primeira equipe nordestina a conquistar um troféu internacional. A equipe de Fortaleza entrou na competição após ser eliminado na terceira fase da Libertadores, avançou como líder no grupo H, e eliminou gigantes pelo caminho, por exemplo, Libertad, América Mineiro e Corinthians no mata-mata.

Do outro lado, a LDU entrou na primeira fase da Sul-Americana e despachou o Delfín. O time equatoriano terminou na liderança do Grupo A, à frente do Botafogo, e eliminou o Ñublense, São Paulo e Defensa y Justicia no mata-mata.

Histórico na competição

A LDU foi campeã da Sul-Americana, em 2009 e o técnico Luis Zubeldía aposta nos atacantes Jhojan Julio e Guerrero, principais nomes da equipe, para conquistar o bicampeonato. Já o Fortaleza, ainda não conquistou nenhum título desta competição, e hoje, jogará com força máxima para tentar conquistar a vitória.

Provável escalação

As dúvidas do Fortaleza para o duelo eram Calebe, Thiago Galhardo e Dudu. Os três participaram da atividade da sexta-feira (27) e estão aptos para atuar. Vojvoda deve apostar em força máxima na partida decisiva. A questão é no ataque, já que o técnico argentino pode optar por Marinho ou Pikachu no lado direito. A experiência de Marinho pode ser ponto a mais para o jogador.

Pelo outro lado, a LDU é uma equipe que gosta de ter a bola e ser protagonista dos jogos. Com a final em jogo único, Luis Zubeldía não deve ser tão ofensivo como em casa. O técnico argentino costuma utilizar um esquema 4-2-3-1. O time atuou com força máxima no jogo contra o Emelec. A dúvida para a final da Sul-Americana é se joga Sebastián González ou Alexander Alvarado. Caso jogue com González, ele será meia, e Julio jogará como ala esquerdo.

De fora

Hércules, da equipe nordestina, é o único desfalque, e segue em recuperação após cirurgia por lesão ligamentar no joelho esquerdo.