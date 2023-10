Apesar da derrota, Vojvoda cita boa partida do Fortaleza: “Teve um bom funcionamento”

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (18), o Fortaleza foi derrotado pelo Vasco em São Januário. Payet foi o autor do único gol da partida.

Após a derrota, Vojvoda e comentou se o resultado da partida foi frustrante. O comandante do Leão do Pici, também, foi questionado sobre como manter o foco para a final da Copa Sul-Americana.

Frustração?

"Acho que sim. Foi um jogo difícil, em um campo difícil como este. O time teve um bom funcionamento, principalmente um bom funcionamento no setor defensivo. Tivemos quatro ou cinco oportunidades de gol muito claras ainda no primeiro tempo: se bem me lembro, tivemos a cabeçada de Lucero, uma chance muito clara de Imanol Machuca. No segundo tempo, depois do gol do Vasco, tivemos a cabeçada de Pochettino, o arremate de Marinho e uma tentativa de Tinga. Funcionamento e atitude foi boa e o placar foi ruim".

Segura a ansiedade!

“Todos sabemos que é uma partida muito importante para a história do clube. Porém o Campeonato Brasileiro é uma competição que o Fortaleza da muita importância também. Acho que não vamos fazer nada em relação a ansiedade, ela está no torcedor, está no dia a dia, mas temos que ser inteligente e olhar nosso foco, nossa cabeça, treinamento e no próximo jogo”.

Sequência

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (21), para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 28ª Campeonato Brasileiro, às 18h30 (horário de Brasília).