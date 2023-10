Ceni cita evolução do Bahia e a importância de jogar em casa para fugir do rebaixamento

Com um time recheado de reservas, o Bahia foi derrotado, na noite do último sábado (28), pelo Palmeiras, no Allianz Parque e perdeu o segundo jogo seguido no Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Esquadrão perdeu mais uma boa oportunidade de se distanciar do Z-4 e continua em uma posição incomoda no Brasileirão.

O treinador Rogério Ceni fez um balanço sobre o que tirar de positivo destas últimas duas partidas do Bahia para o restante da temporada.

"Nunca jogue tão mal como jogou contra o Cruzeiro, e compita sempre como competiu contra o Palmeiras. Se você for competitivo ao extremo, mesmo contra o time superior ao seu, você vai batalhar até o final. Se você for muito mal como foi contra o Cruzeiro, mesmo com um time mais ou menos parelho, você não terá chances de vencer", disse Ceni.

Usando um formato de três zagueiros, o comandante também comentou sobre a escolha tática e as sete alterações na equipe titular em relação à derrota para o Cruzeiro para a partida diante do Alviverde.

"Como esperado, o Palmeiras teria uma maior posse de bola. As chances que o Palmeiras criou no primeiro tempo foram de erros de passe de fora para dentro, onde é mais difícil em um campo rápido como esse, que não estamos acostumados a jogar. O sistema a gente já tinha trabalhado contra o Goiás, uma linha de três. Trabalhamos semana passada e ontem [sexta-feira], quando fomos ao Centro de Treinamento do Corinthians. Sistema bem definido para marcar o Palmeiras, bem encaixado. Na pressão pelo lado esquerdo falhamos um pouco. Mas assim, no geral, acho que não foi um jogo ruim. Diferente do Cruzeiro, que foi um jogo péssimo. O Palmeiras tem um grande time, mas se não tivéssemos cometido o erro de passe por dentro, acho que poderíamos ter saído daqui com pelo menos um ponto".

"Arriscamos um time mais alto hoje, tiramos os jogadores que estavam exaustos. Os que não tiramos, um deles sofreu uma lesão muscular, para você perceber o cansaço. Jogos a cada três dias, o risco de lesão acontece. Tiramos jogadores pendurados porque precisamos de um time para jogar contra o Fluminense. Temos cinco jogos em casa, vencemos os dois últimos. O torcedor tem que acreditar, marcar presença e incentivar. Temos que vencer os jogos em casa", completou Ceni.

Ainda sobre desfalques, Ceni reeiterou a importância de Ratão, Vitor Hugo e Cauly para a equipe e como suas ausências impactaram o desempenho da equipe nordestina no Allianz Parque.

"Dois jogadores que a gente não pôde contar, três na verdade. O Vitor Hugo porque a cicatrização ainda não permite. Um zagueiro que não tem condição de cabecear a bola não faz sentido. O Ratão que sentiu um desconforto, e o médico ficou receoso, então não podemos contar com ele. E o Cauly, pela lesão de quarta-feira. Não sei, vamos aguardar até amanhã e depois, treinamento é só segunda-feira. Vamos descobrir com quem a gente pode contar para enfrentar o Fluminense", dissertou.

O Bahia vai enfrentar o Fluminense no próximo desafio do Brasileirão, às 19h da próxima terça-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo da 31ª rodada.

Além de destacar o apoio da torcida tricolor, Rogério Ceni reforçou que vencer os jogos em Salvador será fundamental na luta contra o rebaixamento.

"Jogar perto de nosso torcedor é fundamental. Vimos nos últimos dois jogos, o torcedor nos manteve vivo durante todo o jogo. Nós temos cinco dos últimos oito para jogar em casa, então temos que fazer nosso dever de casa. Se possível, conseguir vitórias fora. Conseguimos contra Goiás e Coritiba, não é impossível vencer. Mas vencer o Palmeiras é um pouco mais difícil. Mas se não tivéssemos cometidos erros que treinamos para não cometer, porque esse campo é um pouco diferente, e isso não é reclamação, tá? É uma constatação da condição do gramado. Infelizmente erramos um passe e ocasionou o gol do Palmeiras", finalizou Ceni.